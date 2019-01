Diretta Lazio Juventus/ Streaming video e tv: la capolista rischia nell’Olimpico biancoceleste (Serie A)

Lazio Juventus sarà diretta dal signor Marco Guida: squadre in campo alle ore 20:30 di domenica 27 gennaio per una partita che rientra nel programma della ventunesima giornata della Serie A 2018-2019. La marcia dei bianconeri verso lo scudetto vive uno snodo importante: dopo aver battuto nettamente il Chievo la capolista si testa nell’Olimpico biancoceleste, dove ha una tradizione favorevole ma anche partite sofferte e nient’affatto scontate. Il vantaggio sul Napoli è confortante e permette qualche passo falso, ma Massimiliano Allegri vuole chiudere i conti quanto prima perchè sa che da febbraio in avanti inizierà il periodo più complicato con il ritorno della Champions League: dunque una sfida da vincere contro una squadra che arriva dalla sconfitta del San Paolo, che ha lasciato strascichi in termini di classifica. La Lazio adesso è sesta, e dunque deve fare i conti con Milan e Roma oltre che doversi guardare dalle avversarie alle sue spalle: ancora una volta il problema di Simone Inzaghi e dei suoi ragazzi sembra essere quello delle sfide dirette contro le big, perse tutte ad eccezione del pareggio interno contro il Milan recuperato per i capelli. Arriverà oggi la prima affermazione in tal senso? Lo scopriremo, ma intanto aspettiamo la diretta di Lazio Juventus dando spazio alle probabili formazioni del posticipo serale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Juventus è prevista sui canali della televisione satellitare: nello specifico dovrete andare su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Serie A (202) oppure Sky Sport 251, dove eventualmente potrete utilizzare il codice 419700 per acquistare il singolo evento. Naturalmente tutti gli abbonati avranno la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS

Dopo 149 partite consecutive, Acerbi salta Lazio Juventus: si interrompe una striscia che dura da oltre quattro anni ma soprattutto Inzaghi resta senza il suo leader difensivo. Ne prenderà il posto uno Wallace, mentre Bastos sostituisce l’infortunato Luiz Felipe; il solo Radu è dunque confermato davanti a Strakosha, sulla corsia destra inoltre mancherà Marusic (lui pure squalificato) e dunque dovrebbe esserci la conferma di un assetto che prevede capitan Lulic schierato da questa parte del campo, con Valon Berisha o Durmisi a sinistra. In mezzo al campo come al solito agisce Lucas Leiva, con il supporto di Parolo e Sergej Milinkovic-Savic; l’ex Immobile sarà la prima punta, ancora aperto il ballottaggio tra Luis Alberto e Joaquin Correa per la maglia di trequartista. Rispetto al 3-0 contro il Chievo, nella Juventus dovrebbe tornare in difesa Bonucci – al fianco di Chiellini – e in porta avremo Szczesny in luogo di Perin, ma Joao Cancelo si è nuovamente fermato e dunque sulle corsie avremo De Sciglio e Alex Sandro, con Spinazzola che però a questo punto scalpita per una maglia. I dubbi di Allegri sarebbero stati a centrocampo, ma i forfait di Khedira e Pjanic rendono tutto più semplice anche se la coperta torna cortissima: Bentancur e Emre Can si dividono i compiti in cabina di regia, Matuidi sarà confermato come centrocampista di rottura e primo portatore del pressing. Dybala agirà nel nuovo ruolo di trequartista, in realtà partendo da destra ma svariando su tutto il fronte in appoggio a Cristiano Ronaldo, Douglas Costa invece è favorito su Bernardeschi dall’altra parte.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Lazio Juventus: il segno 1 che identifica il successo interno dei biancocelesti vale 4.50 volte la posta giocata, dunque la squadra favorita è quella bianconera che ha un valore di 1,85 volte quanto investito sul segno 2, ovvero l’ipotesi da giocare per il successo esterno. Con l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, il vostro guadagno sarebbe pari a 3,50 volte quello che avrete pensato di puntare.