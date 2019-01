Diretta Matera Vibonese/ Streaming video e tv: ancora in campo i ragazzi per i lucani (Serie C)

Matera Vibonese, diretta dall’arbitro Marco Acanfora, è in programma alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, domenica 27 gennaio 2019, tuttavia questo Matera Vibonese rischia di essere soprattutto una nuova tappa dell’agonia del Matera, più che una partita di calcio. Sappiamo infatti che la formazione lucana nella scorsa giornata del campionato di Serie C non si è presentato sul campo del Catania, incassando dunque una sconfitta a tavolino per 3-0. Stavolta si giocherà a Matera, per cui questo rischio sarà scongiurato, ma giocheranno i ragazzi delle giovanili, dunque difficilmente la situazione in classifica del Matera potrà migliorare. È davvero un peccato che questa crisi arrivi nell’anno in cui Matera è Capitale della Cultura, purtroppo nel calcio c’è davvero poco da festeggiare. Quanto alla Vibonese, dovrà soltanto approfittare della situazione per ottenere una vittoria che consoliderebbe la posizione dei calabresi in zona playoff dopo il pareggio nel derby con il Catanzaro mercoledì, in occasione del turno infrasettimanale.

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Matera Vibonese l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

Parlare delle probabili formazioni di Matera Vibonese significa inevitabilmente ricordare che il Matera nelle ultime tre partite disputate ha schierato la formazione Berretti, con conseguenza una sconfitta per 6-0 contro la Reggina e due per 4-0 contro Rieti e Sicula Leonzio, prima del ko a tavolino contro il Catania. Questa volta dovrebbe tornare in campo la Berretti, permettendo ai ragazzi di fare esperienza nel calcio dei grandi, ma naturalmente questa è una minuscola consolazione davanti alla grave crisi societaria. Dall’altra parte la Vibonese potrebbe approfittare di questo turno agevole per fare turnover e mettere minuti nelle gambe delle seconde linee: un evidente vantaggio per i calabresi, che d’altronde non hanno certamente colpe per i guai del Matera, di cui inevitabilmente si ritroveranno ad approfittare oggi.

Per quanto riguarda infine il pronostico su Matera Vibonese, bisogna sottolineare che molte agenzie di scommesse nemmeno quotano la partita, a causa delle difficoltà del Matera che rendono la Vibonese favorita in modo fin troppo evidente per la vittoria nella partita di oggi pomeriggio. I problemi del Matera non sono nemmeno un caso isolato in una Serie C in cui ci sono troppe società in bilico: spesso il calcio giocato – e anche il gusto di scommettere su come finirà una partita – passano dunque in secondo piano, si spera che prima o poi arrivi la tanto sospirata riforma che possa ridare un po’ di credibilità al sistema calcio.



