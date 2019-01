Diretta Parma Spal/ Streaming video DAZN: gli estensi vogliono uscire dalla crisi (Serie A)

Parma Spal, che verrà diretta dal signor Rosario Abisso, si gioca alle ore 15:00 di domenica 27 gennaio: appuntamento allo stadio Tardini per una partita che rientra nel programma della ventunesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Sta continuando a fare benissimo il Parma, che dopo tre promozioni consecutive intravede addirittura la possibilità di una qualificazione in Europa League; sabato scorso è arrivata l’importante vittoria di Udine e così la corsa dei gialloblu prosegue, aiutata anche dal fatto che il passo delle avversarie non sia straordinario e stia aprendo a una classifica piuttosto corta, dove ci sono virtualmente tante possibilità. Dopo un grande avvio di campionato, la Spal si è invece seduta: ormai la vittoria manca dallo scorso autunno e la situazione di classifica è peggiorata fino a fare di quella estense una delle squadre a rischio retrocessione. Il pareggio interno contro il Bologna è un risultato che va catalogato come deludente: una vittoria sarebbe servita come il pane e invece ora Leonardo Semplici dovrà necessariamente provare a fare il colpo grosso al Tardini, nella diretta di Parma Spal che è attesa ormai tra pochi minuti e della quale andiamo adesso a leggere le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista la diretta tv di Parma Spal, perchè la partita è una di quelle che per questo turno di campionato sono trasmesse su DAZN: per accedere al nuovo portale avrete bisogno di un abbonamento e di utilizzare apparecchi mobili per la diretta streaming video, dunque PC, tablet o smartphone. Potrete anche collegare il vostro dispositivo alla televisione sfruttando l’eventuale Chromecast, ma anche sfruttare una smart tv con connessione ad internet per installarvi direttamente l’applicazione DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA SPAL

In Parma Spal, Roberto D’Aversa potrebbe perdere Stulac: il centrocampista sloveno ha qualche acciacco e dunque al suo posto si prepara Scozzarella che potrebbe giocare in cabina di regia. Stessa situazione per quanto riguarda Luca Rigoni, con Barillà preallertato; dovrebbe invece arrivare l’esordio dal primo minuto di Kucka, che sarà una delle due mezzali nel centrocampo a tre. Rimane invariata la difesa con Iacoponi e Gagliolo terzini che accompagnano i due centrali Bastoni e Bruno Alves, a protezione di Sepe; nel tridente offensivo le certezze sono ovviamente Gervinho e Inglese, Biabiany appare comunque favorito su Siligardi per l’altra corsia. La Spal perde Thiago Cionek per squalifica, dunque davanti a Viviano giocano Bonifazi, Vicari e l’ex Felipe; avanzano sulle corsie esterne Manuel Lazzari e Fares, come sempre in appoggio ad una mediana nella quale Valdifiori se la gioca con Schiattarella per la maglia di playmaker arretrato e Missiroli dovrebbe giocare insieme a Kurtic (in gol nell’ultimo turno) come interno. La coppia offensiva dovrebbe essere quella formata da Petagna e Antenucci; tuttavia Paloschi e Floccari, due ex importanti della sfida, proveranno a mettere in crisi le scelte del loro allenatore.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Parma Spal abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita per la vittoria è quella di casa, che ha una quota pari a 2,40 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. Siamo ad un valore di 3,20 per il successo esterno della Spal mentre con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,00 volte la cifra che avrete deciso di investire.



