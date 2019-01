Diretta Pontedera Siena/ Streaming video e tv: le mosse dei tecnici per il derby toscano (Serie C)

Pontedera Siena, diretta dall’arbitro Gianpiero Miele, domenica 27 gennaio 2019 alle ore 18.30, sarà la sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Trasferta impegnativa per i bianconeri che dopo aver battuto in casa 1-0 la Pro Patria nel turno infrasettimanale hanno riconquistato il quinto posto in classifica. Siena che ora dovrà misurarsi contro un Pontedera che pur avendo rallentato considerevolmente il suo cammino nelle ultime giornate di campionato è rimasto in zona play off, e proverà a sfruttare il fattore campo avendo perso solo un match in casa contro il Pisa negli impegni interni degli ultimi due mesi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Pontedera Siena non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno vedere la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA SIENA

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Mannucci di Pontedera per la diretta Pontedera Siena. Padroni di casa in campo con Biggeri in porta e una difesa a tre con Benedetti, Ropolo e Borri. A centrocampo Serena, La Vigna e Caponi si muoveranno per vie centrali, mentre la fascia destra sarà affidata a Magrini e la fascia sinistra a Mannini. In attacco faranno coppia Tommasini e Pinzauti. Risponderà il Siena con Contini tra i pali, De Santis impiegato in posizione di terzino destro e Zanon in posizione di terzino sinistro, mentre Russo e D’Ambrosio saranno i difensori centrali. A centrocampo spazio a Sbrissa, Arrigoni e Vassallo, mentre Di Livio sarà il trequartista alle spalle di Fabbro e Gliozzi.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si affronteranno il 3-5-2 scelto come modulo di partenza dall’allenatore del Pontedera, Ivan Maraia, ed il 4-3-1-2 disegnato dal mister Michele Mignani, tecnico del Siena. Nel match d’andata derby toscano terminato sullo 0-0, mentre l’ultimo match di campionato tra le due compagini disputato a Pontedera è terminato 1-0 per i padroni di casa, che il 29 marzo 2018 si sono imposti di misura grazie ad una rete messa a segno da Frare.

PRONOSTICO E QUOTE

Pontedera lievemente favorita dalle agenzie di scommesse per la vittoria in casa contro il Siena. Successo interno dei granata quotato 2.40 da Bet365, mentre Eurobet propone a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 2.85 la quota per la vittoria esterna dei bianconeri. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.20, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.60.



