Diretta Torino Inter/ Streaming video e tv: Walter Mazzarri sfida la sua ex squadra (Serie A)

Torino Inter viene diretta dal signor Fabio Maresca: è il primo posticipo nella ventunesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, si gioca infatti alle ore 18:00 di domenica 27 gennaio. I nerazzurri si trovano in una situazione piuttosto curiosa: da una parte non possono sostanzialmente ambire allo scudetto avendo 16 punti di ritardo dalla Juventus – dopo aver pareggiato in casa contro il Sassuolo – e anche un margine di 7 punti da recuperare al Napoli, cosa che rende complesso arrivare ad un secondo posto che comunque cambierebbe poco. Dall’altra, tuttavia, il vantaggio sulla prima inseguitrice (il Milan) è di 6 punti e c’è un +7 sula Roma che occupa il quinto posto: certo manca ancora molto per chiudere il campionato, ma in questo momento il rischio principale per la squadra di Luciano Spalletti è quello di non vedere obiettivi concreti e dunque di navigare “a vista”. Occorre comunque vincere per blindare la qualificazione alla prossima Champions League; per farlo bisognerà avere ragione dell’ex Walter Mazzarri, che con i granata sta provando a inserirsi nella lotta all’Europa League ma sabato scorso ha perso la sua imbattibilità esterna, cadendo sul campo della Roma. Una partita questa che nasconde insidie per entrambe le squadre; vediamo allora, aspettando la diretta di Torino Inter, in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco.

Nelle probabili formazioni scopriamo che Mazzarri ritrova Izzo, ma perde al tempo stesso Meité: in difesa dunque l’ex Genoa si prende una maglia al fianco di N’Koulou e Djidji a protezione di Sirigu, mentre in mezzo al campo il discorso si complica visto che Baselli e Lukic non sono al top. Il tecnico spera di poter utilizzare il primo come titolare, in alternativa dovrà stringere la posizione di Ansaldi al fianco di Rincon e con De Silvestri spostato a sinistra, ma anche aprire alla titolarità di uno tra Berenguer e Parigini con il rischio di sbilanciare la squadra. A destra giocherà comunque Ola Aina, mentre davanti ha un’occasione Zaza solo con il passaggio al 3-4-3, altrimenti conferma per il tandem Iago Falque-Belotti. Nell’Inter sono tutti a disposizione salvo Keita Baldé: ballottaggio tra l’ex D’Ambrosio e Vrsaljko per la destra, a sinistra confermato Asamoah con De Vrij e Skriniar che giocheranno a protezione di Handanovic al centro della difesa. Testa a testa anche in altre zone del campo: in mediana dove Borja Valero (più di Gagliardini, sul piede di partenza) se la gioca con Vecino per affiancare il playmaker Brozovic, sulla trequarti con Joao Mario che pare essere ancora in leggero vantaggio su Nainggolan, che ha bisogno di ritrovarsi. In appoggio sulle corsie avremo Politano e Perisic; Icardi fungerà come sempre da prima punta.

Nerazzurri favoriti, come si evince dalle quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: in Torino Inter infatti vale 2,10 volte la somma messa sul piatto il segno 2, che identifica il successo esterno, mentre arriviamo ad una quota pari a 3,60 volte la somma giocata per la vittoria dei granata, identificata dal segno 1. L’eventualità del segno X, che come sempre identifica il pareggio, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,60 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.