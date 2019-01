Diretta Virtus Francavilla Sicula Leonzio/ Streaming video e tv: chi staccherà la rivale? (Serie C)

Virtus Francavilla Sicula Leonzio, diretta dall’arbitro Andrea Colombo, sarà una partita valida per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C: appuntamento alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, domenica 27 gennaio 2019, presso lo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi, sede delle partite casalinghe della Virtus in questo campionato. Virtus Francavilla Sicula Leonzio metterà di fronte due squadre che finora hanno avuto l’identico rendimento: 24 punti per parte in classifica, sia pure con una vittoria in più per la Virtus Francavilla e un maggior numero di pareggi invece nel ruolino della Sicula Leonzio. Si tratta di due formazioni che fanno parte di quella ristretta fascia di posizioni che a fine campionato non porterebbe né ai playoff né ai playout: la speranza di entrambe naturalmente è di vincere per poter guardare avanti e non alle proprie spalle. La Virtus arriva da un importante colpaccio sul campo del Rieti nel turno infrasettimanale, quando anche la Sicula ha fatto bene, strappando un pareggio al Trapani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Virtus Francavilla Sicula Leonzio l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA SICULA LEONZIO

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Virtus Francavilla Sicula Leonzio. Per Bruno Trocini, allenatore dei padroni di casa, disegniamo il modulo 3-5-2: Saloni tra i pali, protetto dai tre difensori Caporale, Marino e Tiritiello; nel folto centrocampo a cinque potremmo vedere da destra a sinistra Nunzella, Pastore, Folorunsho, Vrdoljak e Albertini; infine la coppia d’attacco che potrebbe essere composta da Partipilo e Sarao. Passando agli ospiti siciliani, Vincenzo Torrente dovrebbe proporre il modulo 4-3-2-1: in porta Pane; De Rossi terzino destro, Aquilanti e Laezza difensori centrali, Squillace a sinistra; nel terzetto di centrocampo invece sono attesi D’Angelo, G. Esposito e Marano; infine il reparto d’attacco, con i trequartisti Gammone e Sainz Maza alle spalle della prima punta Bollino.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo infine a vedere cosa ci dicono le quote dell’agenzia di scommesse Eurobet circa il pronostico di Virtus Francavilla Sicula Leonzio. Leggermente favoriti i padroni di casa pugliesi, infatti il segno 1 è proposto alla quota di 2,25. Sono minime invece le differenze fra le altre due possibilità: il segno X del pareggio varrebbe 3,10 volte la posta in palio, infine in caso di segno 2 si arriverebbe a quota 3,15 per chi avrà scommesso sulla Sicula Leonzio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA