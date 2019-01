PIPPO INZAGHI ESONERATO?/ Bologna, pronto Mihajlovic dopo 0-4 col Frosinone: Saputo, “abbiamo fatto pietà”

Pippo Inzaghi esonerato? Quella che per diverse settimane è stata una voce ogni volta allontanata dalle prestazioni quanto meno vogliose del suo Bologna, oggi sembra prendere realmente corpo dopo lo 0-4 subito in casa al Dall’Ara nello scontro salvezza col Frosinone. Una partita che ha rappresentato la punta dell’iceberg di una stagione fin qui da incubo, con la formazione rossoblu terzultima in classifica con soli 14 punti dopo 22 giornate ed un campionato che se finisse oggi decreterebbe la retrocessione in Serie B. Lo stesso Pippo Inzaghi al termine della gara è apparso molto provato e ha rinunciato a parlare con i giornalisti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il primo nome della lista in caso di un esonero che appare sempre più probabile è quello di Sinisa Mihajlovic. Il serbo, che conosce bene la piazza avendo già allenato i felsinei nella sua prima esperienza da primo allenatore dopo quella da vice all’Inter, avrebbe chiesto un contratto da 6 mesi con l’opzione per altri due in caso di salvezza e la società sembra propensa ad accontentarlo.

BOLOGNA, PRESIDENTE SAPUTO:”ABBIAMO FATTO PIETA'”

Se Pippo Inzaghi ha deciso di non presentarsi ai microfoni dopo lo 0-4 rimediato col Frosinone, lo stesso non si può dire per il proprietario del Bologna, il presidente Saputo, che ha sfogato tutta la sua delusione davanti ai cronisti, come riportato da La Gazzetta dello Sport:”Devo parlare, mi devo sfogare, so che i tifosi vanno contro i nostri dirigenti. Ma oggi come presidente devo dire che la squadra sul campo ha fatto pietà, è qualcosa che non mi aspettavo mai. Perdere come abbiamo perso, senza carattere, è una cosa che non mi aspettavo mai e sono molto deluso per come abbiamo giocato oggi”. La giornata chiave per il futuro di Inzaghi sarà quella di domani:”Le decisioni verranno prese lunedì, voglio prenderle a mente fredda. Ma posso dirvi che le cose cambieranno. Non possiamo fare grandi cambiamenti durante la stagione, ora possiamo fare dei piccoli passi. Non ho parlato con Inzaghi, il fatto che non sia venuto a parlare non significa che l’ho messo fuori. Non è stata una mia decisione non farlo parlare. Sono venuto qua per fare sapere a tutti che oggi non era una giornata in cui essere fieri. Era una partita da vincere e non sono contento di quello che ho visto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA