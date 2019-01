Video/ Cittadella Carpi (3-1): highlights e gol della partita (Serie B 21^ giornata)

Il video di Cittadella Carpi ci parla di una grande partita della squadra di Roberto Venturato in grado di superare gli avversari col risultato di 3-1. La squadra di casa chiude all’assalto un primo tempo senza reti con Schenetti che si divora un gol al centro dell’area piccola trovando però di fronte un grande Colombi. Il portiere del Carpi tiene a galla la baracca e nonostante subisca tre reti gioca una partita di altissima qualità, con tante splendide parate. Come quella che pronti via nella ripresa mette sulla traversa un colpo di testa di Settembrini, sulla sfera però si avventa Moncini, bravissimo ad anticipare tutti e a siglare un gol dopo che era arrivato mercoledì scorso dalla Spal. L’attaccante dedica la rete alla nonna scomparsa e sicuramente inizia bene questa avventura. Passano quattro minuti e Pasa, che sostituiva l’indisponibile Iori, serve fuori area Schenetti questi calcia potente sotto la traversa con Colombi incolpevole che la devia senza riuscire a respingerla. La squadra di casa sfiora anche il gol con Finotto, servito dentro proprio da Schenetti, questi trova però pronto Colombi. E’ così che dopo ottanta minuti di dominio assoluto il Cittadella rischia di riaprire la partita. Cancellotti, entrato in campo all’ora di gioco per Ghiringhelli, stende in area di rigore Arrighini, anche lui dentro da poco per Vitale. L’ex si presenta dal dischetto, segna e riapre la partita ma non esulta. Nel finale poi è Panico, entrato proprio per Moncini, a siglare lo splendido gol che chiude la partita.

LE DICHIARAZIONI

Andiamo a vedere per il video di Cittadella Carpi le dichiarazioni a caldo alla fine della gara dello Stadio Tombolato. Ecco le parole di Moncini, autore del primo gol, a Dazn: “Era una partita fondamentale per noi e il mister ce l’ha ripetuto diverse volte. Era una partita da vincere e non le dobbiamo sbagliare. Siamo stati bravi a sbloccarla e poi siamo stati bravi a portarla a casa. Ambizioni playoff? Siamo una squadra forte e l’abbiamo dimostrato, questo è l’obiettivo minimo. Il mio lavoro è fare gol, sono contento. Questo è frutto del lavoro e anche se alla Spal non giocavo mi sono sempre allenato bene. Sono contento. Ci tengo a sottolineare che il gol lo vorrei dedicare a mia nonna che è scomparsa questa estate e a me ci teneva molto. E’ per lei questo gol. Fa parte del nostro mestiere anche stare fuori. A Ferrara c’era tanta concorrenza, mi aspettavo di giocare di più ma ci sta. Ora però sono felice qui e mi godo il momento”.

IL TABELLINO

Prima del video di Cittadella Carpi andiamo a vedere nel dettaglio il tabellino:

Marcatori: 49′ Moncini (CI), 53′ Schenetti (CI), 79′ Arrighini (CA), 91′ Panico (CI)

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli (59′ Cancellotti), Adorni, Drudi, Benedetti (89′ Proia); Settembrini, Pasa, Branca; Schenetti; Moncini (70′ Panico), Finotto. All. Venturato.

Carpi (3-5-2): Colombi; Poli, Kresic, Buongiorno (71′ Jelenic); Pachonik, Coulibaly, Vitale (60′ Arrighini), Sabbione, Rolando (88′ Frascatore); Marsura, Vano. All. Castori.

Arbitro: Massimi di Termoli

Ammoniti: 38′ Schenetti (CI), 38′ Marsura (CA), 65′ Kresic (CA)

VIDEO CITTADELLA-CARPI (3-1): LE IMMAGINI DEL MATCH