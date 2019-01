Diretta Gozzano Pistoiese/ Streaming video e tv: toscani a caccia del rilancio al Piola (Serie C)

Gozzano Pistoiese, diretta dall’arbitro Claudio Panettella, è la partita che sarà disputata alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, lunedì 28 gennaio 2019, come posticipo per chiudere il programma della ventitreesima giornata nel girone A di Serie C. L’appuntamento sarà dunque presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sede designata dal Gozzano per ospitare le proprie partite casalinghe nella prima stagione fra i professionisti per la società piemontese. Nel turno infrasettimanale il Gozzano ha perso contro il Piacenza, battuta d’arreso comunque fisiologica contro una delle corazzate del girone: i piemontesi sono rimasti fermi a 25 punti in classifica, è comunque una posizione molto buona per chi punta alla salvezza. La Pistoiese invece non ha giocato contro il Pro Piacenza, dunque l’ultima fatica dei toscani è ancora la sconfitta nel derby di otto giorni fa contro la Lucchese: 17 punti in classifica, la situazione della Pistoiese non è affatto positiva e sarebbe fondamentale tornare dal Piemonte con un risultato positivo per rilanciarsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Gozzano Pistoiese l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

PROBABILI FORMAZIONI GOZZANO PISTOIESE

Proviamo adesso a vedere le probabili formazioni per Gozzano Pistoiese. I padroni di casa di Antonio Soda dovrebbero scendere in campo secondo il modulo 3-4-1-2 con Casadei in porta, protetto dalla retroguardia a tre con Gigli, Emiliano e Mané; a centrocampo i possibili titolari dovrebbero essere Tumminelli, Graziano, Sampietro ed Evans, mentre in attacco dovremmo avere Messias come trequartista alle spalle delle due punte Rolando e Carletti. Per la pistoiese di Antonino Asta, che potrebbe approfittare di qualche giorno in più di riposo, disegniamo invece un 5-3-2 con Meli estremo difensore; El Kaouakibi terzino destro, Cagnano a sinistra e in mezzo Ceccarelli, Muscat e Terigi. Nel terzetto di centrocampo disegniamo invece Picchi, Fantacci e Luperini come titolari, infine Forte e Fanucchi saranno i due attaccanti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Gozzano Pistoiese secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet. I padroni di casa appaiono leggermente favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 2,35. Si sale poi a quota 2,90 in caso di pareggio e dunque di segno X, mentre in caso di colpaccio esterno della Pistoiese ecco che il segno 2 ripagherebbe 3,20 volte la posta in palio chi avrà creduto nelle possibilità dei toscani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA