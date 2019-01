Diretta Verona Cosenza/ Streaming video Dazn: Hellas nettamente favorito nelle quote (Serie B)

Verona Cosenza, diretta dall’arbitro Rapuano, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 28 dicembre 2019, presso lo stadio Marcantonio Bentegodi della città veneta, e sarà una partita valida come posticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie B. Verona Cosenza vedrà certamente favoriti sulla carta i gialloblù padroni di casa, forti non solo del vantaggio garantito dal fattore campo ma anche di dieci punti in più in classifica, dove troviamo infatti l’Hellas in piena zona playoff con 30 punti, mentre i calabresi con 20 punti devono pensare soprattutto a guardarsi le spalle, anche perché non sarà semplice tornare da Verona con un risultato positivo questa sera. D’altro canto è pure vero che i veneti dovranno rialzarsi al più presto dalla batosta incassata nel derby con il Padova di settimana scorsa, perso dal Verona per 3-0; il girone di ritorno dunque è cominciato meglio per il Cosenza, ma il pareggio per 0-0 contro l’Ascoli non ha certo modificato in modo sostanziale la situazione in classifica di Piero Braglia, che resta coinvolta nella lotta per la salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Verona Cosenza in diretta tv non sarà disponibile, ma d’altronde questa non è certo una novità per le partite del campionato cadetto in questa stagione. L’appuntamento con il posticipo del Bentegodi è dunque in diretta streaming video sulla piattaforma Dazn, che detiene i diritti della Serie B e che trasmette tutte le partite, mentre in tv si può seguire solo una partita su nove in chiaro su Rai Sport.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA COSENZA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Verona Cosenza. Fabio Grosso dovrebbe schierare i padroni di casa gialloblù con il modulo 4-3-3 con Silvestri in porta, protetto da una linea di retroguardia a quattro con Faraoni, Dawidowicz, Marrone e Balkovec da destra a sinistra. Nel terzetto di centrocampo i titolari attesi sono invece Gustafson, Henderson e Zaccagni; infine il tridente d’attacco dell’Hellas potrebbe vedere in campo dal primo minuto Matos, Pazzini e Laribi. Per quanto riguarda invece il Cosenza di Piero Braglia, l’allenatore dei calabresi dovrebbe proporre il 3-5-2 con Perina estremo difensore, protetto dalla difesa a tre con Idda, Dermaku e Legittimo; nel folto centrocampo a cinque potremmo invece vedere in azione Corsi, Bruccini, Palmiero, Mungo e D’Orazio da destra a sinistra, infine Maniero e Tutino dovrebbero formare la coppia d’attacco titolare del Cosenza.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Verona Cosenza appare chiaramente favorevole ai padroni di casa, in base alla classifica e anche alle quote offerte sul posticipo dall’agenzia di scommesse Snai. Infatti il segno 1 per la vittoria dell’Hellas pagherebbe appena 1,90 volte la posta in palio; si sale poi a quota 3,20 in caso di pareggio, per il quale dovreste naturalmente indicare il segno X. Infine, un colpaccio esterno del Cosenza, indicato dal segno 2, varrebbe ben 4,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nei calabresi.



