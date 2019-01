Calciomercato Juventus/ Ultime notizie: allarme difesa, corsa per Bruno Alves ma il Parma non molla

A caccia di un difensore, il calciomercato Juventus si interroga: manca un giorno alla chiusura della sessione invernale e i bianconeri si trovano con la coperta corta nel reparto arretrato. Leonardo Bonucci ne avrà per un mese, Andrea Barzagli è ancora ai box (e non è inserito nella lista UEFA), gli esami strumentali di Giorgio Chiellini potrebbero riservare brutte sorprese e Mehdi Benatia è partito pochi giorni fa. Dunque, il rischio è quello di affrontare l’Atletico Madrid negli ottavi di Champions League con i soli Daniele Rugani e Martin Caceres come centrali; un problema certamente da affrontare. Tuttavia, è davvero difficile mettere ora le mani su un difensore pronto subito: i nomi che si fanno sono sempre i soliti, con una preferenza su Matthijs De Ligt per il quale la Juventus avrebbe già fatto passi avanti, e l’interesse mai sopito per Stefan Savic che in Italia abbiamo visto con la Fiorentina, e che sarà avversario dei bianconeri in Champions League. Sono però nomi che tornerebbero utili per giugno: adesso, pensare che De Ligt possa lasciare l’Ajax per sposare subito la causa dei campioni d’Italia è quantomeno complicato, soprattutto perchè lo stesso olandese aveva già dichiarato di voler chiudere la stagione con i Lancieri. Dunque si lavora su altri due profili: quello di Bruno Alves (ma il Parma non sarebbe troppo convinto) e quello di Cristian Romero, sostanzialmente bloccato per giugno ma che potrebbe arrivare in anticipo, giusto per corroborare la difesa della Juventus con una alternativa in più.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: OCCHI SU DE LA VEGA

Il calciomercato Juventus va anche alla ricerca di talenti giovani da far sbocciare nel futuro: in questo momento per esempio è corsa a due con l’Inter, almeno per quanto riguarda l’Italia, per Pedro De La Vega. Si tratta di un estero offensivo di piede destro, che gioca prevalentemente a sinistra: un elemento dunque che può rientrare per cercare la porta, anche se le statistiche della stagione dicono che in 9 partite non abbia ancora segnato. La carta d’identità però dice 7 febbraio 2001: ovvero, De La Vega compirà solo 18 anni la prossima settimana e di conseguenza si tratta di un giovanissimo da far crescere, che i bianconeri potrebbero eventualmente inserire nella loro Primavera o, magari, nella Under 23 (a prescindere da quale sarà la categoria in cui giocherà il prossimo anno). Schierato titolare la prima volta a metà settembre nel Lanus, De La Vega ha già giocato cinque partite dal primo minuto subentrando in altre quattro; è un giocatore che il suo allenatore Luis Zubeldia tiene in grande considerazione, e che fa giocare soprattutto in un 4-4-2 come laterale di centrocampo. In questo momento sono sicuramente altre le priorità del calciomercato Juventus, ma intanto Fabio Paratici segue anche questo profilo.

