Diretta Catanzaro Paganese/ Streaming video e tv: i giallorossi credono nel primato (Serie C)

Catanzaro Paganese, partita che sarà diretta dal signor Matteo Gualtieri, si gioca domenica 10 febbraio 2019 alle ore 14.30 ed è una delle sfide della venticinquesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel girone C. Al di là della sconfitta di Trapani in Coppa Italia i giallorossi sono reduci dall’esaltante derby vinto in casa della Reggina, con un primo tempo straripante che aveva portato sullo 0-4 la squadra di Gaetano Auteri, prima del recupero amaranto che ha fissato comunque il risultato sul 3-4. Stesso risultato che ha visto la Paganese soccombere in casa contro il Potenza, con i campani che restano penultimi con soli nove punti in classifica. E’ terzo invce il Catanzaro, fresco di aggancio al Catania dopo la vittoria nel derby.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire Catanzaro Paganese in diretta tv sui canali free o pay sul digitale terrestre o sul satellite. La diretta streaming video via internet dell’incontro però sarà disponibile sul web e sui dispositivi mobili per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al portale, broadcaster ufficiale per la stagione 2018/19 del campionato di Serie C, elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO PAGANESE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Ceravolo di Catanzaro. I padroni di casa calabresi schiereranno Furlan tra i pali alle spalle di una difesa a tre composta da Celiento, Figliomeni e Signorini. Il brasiliano Iuliano e Maita saranno i centrali di centrocampo, con Statella laterale di destra e Favalli laterale di sinistra, mentre nel tridente offensivo giallorossi partiranno dal primo minuto D’Ursi, Bianchimano e il senegalese Kanouté. Risponderà la Paganese con una linea a quattro difensiva schierata rispettivamente con Tazza, Piana, Acampora e Perri davanti all’estremo difensore Santopadre. A centrocampo terzetto con Capece, Carotenuto e Nacci alle spalle del trequartista Scarpa, che supporterà offensivamente il duo composto da Parigi e da Cesaretti.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, si scontreranno il 3-4-3 schierato dall’allenatore del Catanzaro, Gaetano Auteri, ed il 4-3-1-2 del mister della Paganese, Fabio De Sanzo. Nel match d’andata di questo campionato, gran poker del Catanzaro a Pagani con gol di Giannone, Riggio, De Risio e D’Ursi. E’ finito in parità invece l’ultimo precedente di campionato disputato a Ceravolo tra le due formazioni, 1-1 il 17 dicembre 2017 col Catanzaro che pareggiò al 94’ con un autogol di Picone dopo il vantaggio campano di Talamo.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse per l’incontro vedono il Catanzaro favorito in maniera schiacciante per la conquista dei tre punti contro la Paganese. Vittoria in casa quotata 1.22 da William Hill, mentre l’eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 5.50 da Bet365 e il successo in trasferta viene proposto ad una quota di 10.00 da Eurobet. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 proposto a 1.75 e l’under 2.5 offerto a 1.95 da Sisal Matchpoint.



