Diretta Cavese Vibonese/ Streaming video e tv: quote, sfida sulla carta equilibrata (Serie C)

Cavese Vibonese, partita che verrà diretta dal signor Michele Giordano, va in scena domenica 10 febbraio alle ore 16.30, sarà una delle sfide della venticinquesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel girone C. I metelliani sono reduci da un importante colpo esterno, 2-3 in casa della Sicula Leonzio: una vittoria (timbrata da Miguel Sainz Maza che fino ad una settimana prima giocava con l’altra maglia) valsa proprio il sorpasso in classifica ai danni dei siciliani e un allontanamento di ben otto punti dalla zona play out. La Vibonese bloccando in casa sullo 0-0 il Catania ha invece dimostrato di poter puntare con convinzione ad un posto nei play off, arrivando ad occupare per il momento il sesto posto in classifica a braccetto con il Monopoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire Cavese Vibonese in diretta tv sui canali free o pay sul digitale terrestre o sul satellite. La diretta streaming video via internet dell’incontro però sarà disponibile sul web e sui dispositivi mobili per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al portale, broadcaster ufficiale per la stagione 2018/19 del campionato di Serie C, elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE VIBONESE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni. I padroni di casa campani schiereranno De Brasi in porta, lo spagnolo Palomeque in posizione di terzino destro e Ferrara in posizione di terzino sinistro, mentre Bacchetti e Bruno giocheranno al centro della difesa, con Silvestri assente per squalifica. A centrocampo, davanti al terzetto composto da Logoluso, Migliorini e Favasuli si muoverà Fella come trequartista, con Rosafio e De Rosa in coppia sul fronte d’attacco. Risponderà la Vibonese con Finizio, Malberti, Camilleri e Tito schierati da destra a sinistra nella linea difensiva a quattro davanti all’estremo difensore Mengoni. I tre di centrocampo saranno il nigeriano Obodo, Scaccabarozzi e Prezioso, mentre nel tridente offensivo Taurino sarà affiancato dagli argentini Melillo e Bubas.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, si scontreranno il 4-3-1-2 schierato dall’allenatore della Cavese, Giacomo Modica, ed il 4-3-3 del mister della Vibonese, Nevio Orlandi. Nel match d’andata di questo campionato è stata la Vibonese ad avere la meglio sui metelliani, 2-0 il punteggio con un autogol di Vono e una rete di Taurino. Ultima sfida tra le due compagini a Cava de’ Tirreni, nel campionato di Serie D, il 13 dicembre 2015, con vittoria della Cavese con il punteggio di 2-1.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse per l’incontro vedono la Cavese lievemente favorita per la conquista dei tre punti contro la Vibonese. Vittoria in casa quotata 2.50 da William Hill, mentre l’eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 2.80 da Bet365 e il successo in trasferta viene proposto ad una quota di 2.90 da Eurobet. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 proposto a 2.40 e l’under 2.5 offerto a 1.45 da Sisal Matchpoint.



