Diretta Olbia Cuneo/ Streaming video e tv: le formazioni per la sfida del Nespoli (Serie C)

Olbia Cuneo, partita che sarà diretta dal signor Federico Fontani e si gioca domenica 10 febbraio alle ore 14.30, sarà una delle sfide della venticinquesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, valida per il girone A. I sardi hanno sfruttato al meglio le loro ultime due partite casalinghe, battendo l’Entella e poi fermando sul pareggio il Pontedera: quattro punti che hanno ridato ossigeno alla classifica dell’Olbia, che è risalita al quintultimo posto. I sardi vedono lontani due punti gli avversari di turno, il Cuneo che nel mezzo della vittoria interna contro la Juventus U23 è incappato in due sconfitte in trasferta, la prima in casa del Gozzano e sul campo della Virtus Entella nell’ultimo turno di campionato disputato. Entrambe le squadre cercheranno punti salvezza in un girone in cui le gravi situazioni di Lucchese e Pro Patria potrebbero rappresentare un importante salvagente nella lotta per non retrocedere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire Olbia Cuneo in diretta tv sui canali free o pay sul digitale terrestre o sul satellite. La diretta streaming video via internet dell’incontro però sarà disponibile sul web e sui dispositivi mobili per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al portale, broadcaster ufficiale per la stagione 2018/19 del campionato di Serie C, elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA CUNEO

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Nespoli di Olbia. I padroni di casa sardi schiereranno Marson in porta, Pinna in posizione di terzino destro e Cotali in posizione di terzino sinistro, mentre al centro della difesa giocheranno Iotti e Bellodi. A centrocampo spazio a Pennington, Biancu e Muroni, mentre Ragatzu sarà il trequartista alle spalle del colombiano Ceter Valencia e di Ogunseye. Risponderà il Cuneo con Marcone in porta e una difesa a tre composta da Castellana, Cristini e dal romeno Marin. A centrocampo al fianco del bosniaco Suljic giocheranno Paolini e il gambiano Bobb, mentre sulla fascia destra ci sarà spazio per Bertoldi e l’albanese Tafa sarà l’esterno laterale mancino. In attacco, al fianco di Kanic giocherà lo svizzero Gissi.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, si scontreranno il 4-3-1-2 schierato dall’allenatore dell’Olbia, Michele Filippi, ed il 3-5-2 del mister del Cuneo, Cristiano Scazzola. Cuneo vincente di misura nel match d’andata di questo campionato, 1-0 con rete decisiva di Borello su rigore. Al 22 ottobre 2017 risale l’ultimo precedente tra le due squadre disputato ad Olbia, netta vittoria per la formazione sarda con un poker, 4-1, firmato da una tripletta di Ragatzu ed un rigore di Ogunseye. Per i piemontesi, nell’occasione, in gol Rosso.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse per l’incontro vedono l’Olbia leggermente favorita per la conquista dei tre punti contro il Cuneo. Vittoria in casa quotata 2.50 da William Hill, mentre l’eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 2.90 da Bet365 e il successo in trasferta viene proposto ad una quota di 2.85 da Eurobet. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 proposto a 2.20 e l’under 2.5 offerto a 1.55 da Sisal Matchpoint.



