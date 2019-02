Diretta Piacenza Albissola/ Streaming video e tv: i lupi inseguono il primo posto (Serie C)

Piacenza Albissola, che viene diretta dal signor Mario Cascone, si gioca domenica 10 febbraio alle ore 18.30, sarà una delle sfide della venticinquesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel girone A. Tre pareggi e una vittoria nelle ultime quattro partite di campionato disputate dal Piacenza. L’ultima ‘X’ in casa del Novara ha permesso agli emiliani di mantenere il secondo posto, ma i biancorossi sono lontani ora tre punti dalla Pro Vercelli prima, con due partite in più disputate. Resta quartultima in classifica l’Albissola, che ha interrotto però una pesante serie di tre sconfitte consecutive battendo in casa 2-1 l’Arzachena in quello che appariva come un vero e proprio spareggio salvezza. I liguri sono riusciti così ad agganciare, a quota venti punti, Olbia e Pistoiese al sestultimo posto in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire Piacenza Albissola in diretta tv sui canali free o pay sul digitale terrestre o sul satellite. La diretta streaming video via internet dell’incontro però sarà disponibile sul web e sui dispositivi mobili per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al portale, broadcaster ufficiale per la stagione 2018/19 del campionato di Serie C, elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA ALBISSOLA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Garilli di Piacenza. I padroni di casa emiliani schiereranno Fumagalli tra i pali, Corsinelli in posizione di terzino destro e Barlocco in posizione di terzino sinistro, mentre i centrali di difesa saranno Pergreffi e Bertoncini. A centrocampo spazio a Della Latta, Marotta e Nicco, mentre nel tridente offensivo i titolari saranno Sestu, Ferrari e Terrani. Risponderà l’Albissola con Piccardo a difesa della porta e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Calcagno, Gargiulo, Oliana e il romeno Oprut. I tre titolari a centrocampo saranno il marocchino Oukhadda, Balestrero e Raja, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Cisco, Martignago e Cais.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, entrambe le squadre si affronteranno col 4-3-3, modulo scelto sia dal mister del Piacenza, Arnaldo Franzini, sia dal tecnico dell’Albissola, Claudio Bellucci. Unico precedente in campionato tra i due club, la sfida d’andata di questo campionato, 1-1 tra Albissola e Piacenza con vantaggio di Nicco per gli emiliani e gol del pari siglato a 4’ dal novantesimo da Martignago su rigore per i liguri.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse per l’incontro vedono il Piacenza nettamente favorito per la conquista dei tre punti contro l’Albissola. Vittoria in casa quotata 1.55 da William Hill, mentre l’eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.45 da Bet365 e il successo in trasferta viene proposto ad una quota di 6.35 da Eurobet. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 proposto a 2.15 e l’under 2.5 offerto a 1.60 da Sisal Matchpoint.



© RIPRODUZIONE RISERVATA