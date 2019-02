Diretta Novara Piacenza/ Streaming video e tv: le mosse dei biancorossi per tornare in vetta (Serie C)

Novara Piacenza, diretta dall’arbitro Davide Curti, domenica 3 febbraio 2019 alle ore 18.30, sarà una delle sfide nel programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Sfida d’alta classifica tra club molto ambiziosi. Dopo due vittorie consecutive contro Albissola ed Arzachena, il Novara si è ritrovato di nuovo a dover frenare nella sua rincorsa ai piani alti della classifica, pareggiando 1-1 sul campo della Juventus U23. Piemontesi settimi a 33 punti, a 8 lunghezze dal Piacenza secondo che ha mancato l’assalto alla vetta pareggiando domenica scorsa 2-2 in casa del Pisa, subendo dunque il sorpasso al primo posto della Pro Vercelli, che ha un punto in più dei biancorossi pur avendo disputato finora due partite in meno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Novara Piacenza non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA PIACENZA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Silvio Piola di Novara. I padroni di casa piemontesi schiereranno Tartaglia, Bove e Sbraga titolari nella linea difensiva a tre davanti all’estremo difensore Di Gregorio. La fascia destra sarà affidata a Visconti mentre Mallamo sarà l’esterno laterale mancino, con Nardi e Buzzegoli centrali di centrocampo. Schiavi sarà chiamato a muoversi da trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Eusepi e Cacia. Risponderà il Piacenza con Fumagalli in porta, Di Molfetta schierato in posizione di terzino destro e Barlocco schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Bertoncini e Pergreffi giocheranno come centrali difensivi. Nicco, Porcari e Della Latta saranno i titolari a centrocampo, mentre Sestu, Ferrari e Terrani partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno tatticamente col 3-4-1-2 scelto dall’allenatore del Novara, William Viali, e col 4-3-3 disegnato dal mister del Piacenza, Arnaldo Franzini. Nel match d’andata di questo campionato il Novara ha dominato espugnando lo stadio Garilli con un rotondo 0-3, con doppietta di Cacia e gol di Eusepi. 2-2 nell’ultimo precedente di campionato tra le due formazioni disputato a Novara, il 16 aprile 2011 in Serie B, con gol di Rubino e Motta per i piemontesi e di Bianchi e Guzman per gli emiliani.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse concedono un lieve favore del pronostico al Novara in questo big match contro il Piacenza. Vittoria interna quotata 2.40 da Bwin, mentre Bet365 offre a una quota di 3.05 il pareggio e la vittoria in trasferta viene quotata 2.85 da William Hill. Le quote sui gol siglati nei 90’ dalle due squadre vedono l’over 2.5 fissato a 2.00 da Eurobet, che propone a 1.70 l’under 2.5.



