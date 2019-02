Diretta Verona Crotone/ Streaming video DAZN: scaligeri in crisi (Serie B)

Verona Crotone, partita che viene diretta dal signor Marco Piccinini, si gioca domenica 10 febbraio alle ore 21.00, sarà una delle sfide della ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Prosegue il momento difficile degli scaligeri che in campionato non vincono dallo scorso 27 dicembre e che hanno ottenuto tre pareggi e una sconfitta nei loro ultimi quattro impegni. Il pareggio di Carpi (1-1) non ha calmato i malumori della tifoseria veneta, con la squadra di Grosso sesta in classifica, lontana due punti dal terzo posto e a ben sei lunghezze dalla seconda piazza che porta direttamente in Serie A. Il Crotone è quartultimo, alle prese con la lotta per evitare la Serie C dopo due storiche stagioni in Serie A: dopo il ritorno di Giovanni Stroppa in panchina sono arrivati cinque punti nelle ultime tre partite, dopo l’1-1 casalingo contro il Livorno per i calabresi la salvezza diretta resta ancora lontana sei punti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire Verona Crotone in diretta tv sui canali free o pay sul digitale terrestre o sul satellite. La diretta streaming video via internet dell’incontro però sarà disponibile sul web e sui dispositivi mobili per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento DAZN, visibile su smart tv, smartphone, tablet e applicazioni internet compatibili.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA CROTONE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. I padroni di casa scaligeri schiereranno Silvestri tra i pali, Bianchetti in posizione di terzino destro e Vitale in posizione di terzino sinistro, mentre la coppia di difensori centrali sarà quella composto dal polacco Dawidowicz e dal brasiliano Empereur. A centrocampo terzetto composto da Danzi, Colombatto e Zaccagni, mentre partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo Di Gaudio, Di Carmine e il coreano Lee Seung-Woo. Risponderà il Crotone con il finlandese Vaisanen, lo sloveno Golemic e Spolli titolari nella difesa a tre davanti all’estremo difensore Cordaz. A Sampirisi sarà affidata la fascia destra e a Firenze la fascia sinistra, mentre i tre centrali di centrocampo saranno lo svedese Rodhen, Barberis e Zanellato. In attacco, il nigeriano Simy farà coppia con Pettinari.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, si scontreranno il 4-3-3 che sarà la scelta tattica del mister del Verona, Fabio Grosso, ed il 3-5-2 che sarà schierato del tecnico del Crotone, Giovanni Stroppa. All’andata gli scaligeri hanno espugnato col punteggio di 1-2 lo stadio Ezio Scida con gol di Henderson e Colombatto, coi calabresi capaci solo di accorciare le distanze con Firenze. Nello scorso campionato di Serie A, nell’ultimo precedente disputato a Verona tra le due formazioni, rotonda vittoria per 0-3 del Crotone con le reti di Barberis, Stoian e Federico Ricci.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse per l’incontro vedono il Verona favorito per la conquista dei tre punti contro il Crotone. Vittoria in casa quotata 2.10 da William Hill, mentre l’eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.10 da Bet365 e il successo in trasferta viene proposto ad una quota di 3.75 da Eurobet. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 proposto a 2.15 e l’under 2.5 offerto a 1.65 da Sisal Matchpoint.



© RIPRODUZIONE RISERVATA