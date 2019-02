Video/ Carpi Verona (1-1): highlights e gol della partita (Serie B, 22^ giornata)

Carpi Verona ci ha dato un pareggio per 1-1 nella 22^ giornata di Serie B. Pronti via gli scaligeri hanno una grande occasione, dopo appena sei minuti Samuel Di Carmine serve dentro una grande palla per Antonino Di Gaudio che calcia di prima intenzione. La sua conclusione rasoterra termina di poco fuori. Al decimo rispondono i carpigiani con Di Noia che tira dalla distanza trovando però la pronta risposta di Silvestri che blocca senza problemi. Il portiere scaligero diventa poi protagonista al minuto 26 quando compie due interventi decisivi prima su Coulibaly e poi su Jelenic. Al minuto 35 è bravo Colombi con i piedi a deviare in calcio d’angolo una rasoiata ancora di Di Carmine. Alla fine del primo tempo passano in vantaggio i padroni di casa. Tiro da fuori di Arrighini respinto stavolta malamente da Silvestri mette Di Noia in grado di concludere a botta sicura per l’1-0. Pronti via nella ripresa Grosso inserisce Faraoni per Dawidowicz. Il pari arriva undici minuti dopo quando Matos, appena entrato in campo per Zaccagni, anticipa di testa Colombi e Pezzi. Proprio il portiere dei padroni di casa è costretto a lasciare la porta a Piscitelli dopo un colpo alla mano. Nel finale accade un po’ di tutto con grandissime emozioni, ma nessuno riesce a fare gol e la partita termina con un pareggio che non fa felice nessuno.

LE DICHIARAZIONI

Per il video di Carpi Verona andiamo a vedere le dichiarazioni del post partita delle due squadre. Ecco le parole di Ryder Matos alla fine della gara ai microfoni di Dazn: “Nella giocata del gol ho sentito un colpo, mi è girata la testa ma per fortuna non è successo niente. Sono contento di aver segnato. Questo è un campo difficile e c’era anche la pioggia, il pareggio è andato anche bene. Il nostro gioco è di tenere molto la palla e questo campo è difficile. Sapevamo che loro erano bravi con l’uno due e il lancio lungo. Grosso prima di entrare mi ha detto di fare anche la fase difensiva e puntare l’avversario e l’ho fatto. Stiamo attraversando un momento un po’ particolare, ma stiamo crescendo. Per i tre punti dobbiamo lavorare come sempre e avere ottimismo per riuscire a vincere. Le altre squadre vanno forte e la fortuna non sta girando dalla nostra parte, ma cambierà presto”.

IL TABELLINO

Prima del video di Carpi Verona soffermiamoci un attimo sul tabellino della partita:

Marcatori: 43′ Di Noia (C), 56′ Matos (V)

Carpi (3-5-2): Colombi (61′ Piscitelli); Poli, Pezzi, Jelenic; Pachonik, Coulibaly, Sabbione, Vitale, Di Noia; Arrighini (81′ Cisse sv), Mansura (67′ Concas). All. Castori.

Verona (4-3-3): Silvestri; Vitale, Dawidowicz (46′ Faraoni), Bianchetti, Empereur; Zaccagni (56′ Matos), Colombatto, Danzi; Lee, Di Carmine, Di Gaudio (77′ Tupta). All. Grosso.

Arbitro: Ros di Pordenone

Ammoniti: 20′ Dawidowicz (V), 44′ Pezzi (C), 45′ Sabbione (C), 73′ Danzi (V), 75′ Coulibaly

VIDEO CARPI VERONA (1-1): LE IMMAGINI DELLA PARTITA