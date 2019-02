Diretta Fiorentina Napoli/ Streaming video e tv: grande spettacolo atteso al Franchi (Serie A)

Fiorentina Napoli, diretta dall’arbitro Gianpaolo Calvarese, sarà senza dubbio una delle partite più attese e potenzialmente la più bella della ventitreesima giornata del campionato di Serie A: appuntamento dunque per tifosi e appassionati alle ore 18.00 di oggi, sabato 9 febbraio 2019, allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Dunque Fiorentina Napoli vedrà scendere in campo i viola di Stefano Pioli alla ricerca di un risultato di prestigio per confermare il recente ottimo momento di forma, sublimato dal 7-1 rifilato alla Roma ma poi un pochino appannato dal successivo pareggio contro l’Udinese: contro il Napoli servirà la migliore Fiorentina, anche perché la lotta per i posti in Europa sarà molto dura e ogni punto potrebbe rivelarsi decisivo al termine del campionato. Al Napoli di Carlo Ancelotti invece la scorsa giornata di campionato ha fatto bene, con il netto successo contro la Sampdoria che ha spazzato via qualche nuvola e il pareggio della Juventus che ha addirittura riaperto qualche speranza scudetto da tenere aperta oggi, altrimenti Firenze potrebbe essere di nuovo il capolinea delle speranze tricolori, ma con due mesi e mezzo d’anticipo rispetto all’anno scorso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Napoli è prevista in esclusiva sui canali della televisione satellitare: gli abbonati a Sky potranno dunque sintonizzarsi su Sky Sport Serie A (numero 202), oppure su Sky Sport 251. Inoltre essi avranno la possibilità di attivare il servizio Sky Go per seguire la partita dello stadio Franchi in diretta streaming video: potranno collegare fino ad un massimo di due apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone ai dati del proprio abbonamento, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI

Parlando delle probabili formazioni di Fiorentina Napoli, dobbiamo sottolineare che nella difesa viola mancherà lo squalificato Milenkovic, dunque potrebbe esserci Ceccherini al fianco di Pezzella in un reparto che per il resto dovrebbe prevedere Laurini a destra, Biraghi a sinistra e naturalmente Lafont in porta. Meno novità da centrocampo in su, dove dovremmo avere ancora una volta una doppia linea a tre, in mediana con Gerson, Edimilson Fernandes e Veretout, mentre in attacco con il tridente molto atteso formato da Chiesa, Simeone e Muriel. Nel Napoli focus su un centrocampo che dovrebbe presentarci Allan e Fabian Ruiz copia centrale, Callejon a destra e Zielinski a sinistra. In attacco i favoriti dovrebbero essere Milik e Insigne, con Mertens dunque indiziato per la panchina, mentre in difesa sono sicuri Meret e la coppia centrale Koulibaly-Albiol, mentre Carlo Ancelotti ha ancora qualche dubbio per le due maglie da terzino.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Fiorentina Napoli si annuncia abbastanza incerto, ma con i partenopei comunque chiaramente favoriti, almeno secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Infatti il segno 2 per un colpaccio partenopeo è quotato a 1,90, mentre si sale già a quota 3,65 in caso di pareggio e dunque naturalmente di segno X. Quota molto simile anche per la vittoria della Fiorentina, infatti il segno 1 ripagherebbe 3,90 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel successo dei viola.



