Diretta/ Fermana Gubbio (risultato finale 0-1), info streaming video: umbri corsari al Recchioni

E’ bastata la rete firmata dall’ex Milan Chinellato al Gubbio per trionfare al Recchioni: la Fermana di mister Flavio Destro è stata sconfitta 0-1, terzo ko consecutivo per i gialloblu. Non è bastata la reazione d’orgoglio dei padroni di casa per ristabilire la parità, con gli umbri che ritrovano i tre punti dopo la sconfitta casalinga contro l’Imolese. Con questa vittoria i rossoblu volano a quota 32 punti, raggiungendo la Ternana di Calori, e mettono nel mirino la zona playoff momentaneamente distante un punto. Altro brutto passo falso, come dicevamo, per la compagine marchigiana: dopo una prima parte di stagione di ottimo livello, Arturo Lupoli e compagni non riescono a trovare continuità e quella patita oggi è la terza sconfitta nelle ultime tre partite. Nessun allarme per ciò che concerne la classifica: l’ottavo posto regala la giusta serenità. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

DIRETTA FERMANA GUBBIO (RISULTATO LIVE 0-1): GOL DI CHINELLATO

La diretta di Fermana Gubbio ci porta all’ora di gioco col risultato che ora è di 0-1. La squadra ospite ha finalizzato una splendida azione con una rete di Chinellato al minuto 49. Le due squadre non avevano brillato molto in precedenza, rimanendo piuttosto abbottonate per la paura di venire fuori. Sarà interessante capire cosa accadrà da qui alla fine del match visto che in mezzora davvero può accadere di tutto. Saranno molto importanti i cambi, visto che fino a questo momento nessuno ha effettuato delle sostituzioni. Sono molti i calciatori in grado di fare la differenza e di andare a cambiare la partita con una giocata. I gialloblu hanno fino a questo momento giocato la gara con maggiore equilibrio e cercando di fare la partita. Dall’altra parte il Gubbio però ha saputo colpire nel momento importante con una giocata di assoluto livello. (agg. di Matteo Fantozzi)

IN EQUILIBRIO

Siamo arrivati all’intervallo della diretta di Fermana Gubbio che è ancora sul risultato di 0-0. Le due squadre hanno avuto davvero molta paura di sbilanciarsi, preferendo coprirsi per evitare di subire gol rispetto alla voglia e volontà di buttarsi avanti per cercare la rete dell’eventuale vittoria. Ci sono ancora 45 minuti da giocare e due squadre che hanno voglia di dimostrare la loro qualità. Potrebbero essere molto importanti anche i cambi a disposizione delle due squadre che in caso di necessità saranno in grado di affondare il colpo per cercare di vincere la partita. Sono diversi i calciatori importanti che si trovano in panchina e che all’occorrenza potranno tornare in campo. Staremo a vedere chi avrà la meglio con tre punti in ballo che potrebbero pesare davvero molto per entrambe le squadre in termini di classifica. (agg. di Matteo Fantozzi)

INIZIO EQUILIBRATO

La diretta di Fermana Gubbio ci parla di una gara sul risultato di 0-0 alla metà della prima frazione di gioco. È stato un inizio equilibrato con le due squadre che non si stanno sbilanciando troppo per paura di subire gol. Vedremo se nella seconda parte del primo tempo ci sarà la forza della squadra di reagire per trovare un gol in grado di regalare un vantaggio all’intervallo. le due compagini hanno dimostrato di avere comunque buone qualità individuali anche se al momento non hanno fatto venire fuori la loro qualità soprattutto dal punto di vista offensivo. Andiamo a vedere le formazioni ufficiali: FERMANA – Marcantognini, Comotto, Fofana, Giandonato, Iotti, Lupoli, Maurizi, Sarzi, Scrosta, Urbinati, Zerbo. GUBBIO – Marchegiani, Benedetti, Casiraghi, Cattaneo, Chinellato, Davi, De Silvestro, Espeche, Lo Porto, Piccinni, Tofanari. (agg. di Matteo Fantozzi)

SI COMINCIA!

Fermana Gubbio sta per cominciare: prima però possiamo ancora dare uno sguardo a quelli che sono i principali numeri raccolti dalle due squadre nel corso di questo campionato di Serie C. E’ ottimo il rendimento interno della Fermana: in 12 partite ha ottenuto 24 punti e dunque viaggia ad una media che in questo girone B sarebbe da promozione diretta, se non fosse per le 7 sconfitte esterne maturate in 13 gare. Risale al 22 dicembre l’ultimo ko interno, per contro però i marchigiani arrivano da due sconfitte consecutive e non vincono da quattro partite; il Gubbio è tornato a perdere sabato scorso ma aveva raccolto 11 punti nelle cinque gare precedenti, vincendo anche due partite consecutive fuori casa. Il bilancio esterno degli umbri è sotto il pari, con appena 9 punti conquistati in 12 partite e, prima del bis di cui abbiamo appena parlato, nessun successo lontano dal Barbetti. Vedremo dunque se oggi a essere confermato sarà il trend negativo della Fermana o se invece la squadra ospite incapperà in un altro stop dopo quello contro l’Imolese; per saperlo diamo immediatamente la parola al campo e mettiamoci comodi, perché finalmente la diretta di Fermana Gubbio sta per cominciare e noi non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose! (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Fermana Gubbio; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

I TESTA A TESTA

Avvicinandoci alla diretta di Fermana Gubbio, possiamo osservare che si tratta di una partita di scarsa tradizione, ma con un bilancio dei testa a testa comunque significativo, perché le tre partite sono le due dello scorso campionato più quella d’andata del girone B della Serie C 2018-2019, il torneo attualmente in corso. Il bilancio è in perfetto equilibrio in virtù di una vittoria per parte più un pareggio, il Gubbio però ha segnato due gol contro uno per la Fermana dal momento che nella scorsa stagione in terra marchigiana i padroni di casa vinsero appunto 1-0, mentre le due partite giocate a Gubbio vedono un pareggio per 0-0 una stagione fa ma pure il successo per 2-0 dei padroni di casa umbri il 17 ottobre scorso, firmato dai gol di Giacomo Casoli al 15’ minuto e di Ettore Marchi al 38’, con i due marcatori che si scambiarono pure gli assist. Gubbio dunque per ora in vantaggio nei precedenti, ma Fermana con la possibilità di ribaltare la situazione se saprà sfruttare il fattore campo come ha fatto nel passato campionato. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Fermana Gubbio, diretta dall’arbitro Adalberto Fiero della sezione Aia di Pistoia, si gioca alle ore 18.30 di questa sera, martedì 12 febbraio 2019, presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo per la ventiseiesima giornata del girone B di Serie C, che vive infatti un turno infrasettimanale. Fermana Gubbio potrà aiutarci a capire meglio quali saranno le ambizioni delle due formazioni nel corso di questo campionato. La Fermana, pur reduce da due sconfitte consecutive di cui l’ultima sul campo del Sudtirol, ha 36 punti ed è ancora saldamente in zona playoff. Servirà comunque tornare alla vittoria per non scivolare verso il basso e rovinare un campionato fino a poche giornate fa davvero eccellente. Il Gubbio invece ha 29 punti, è reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Imolese (un pirotecnico 2-3) ed è in una posizione di classifica ancora indecifrabile: gli umbri infatti non sono lontani dalla zona playoff, ma d’altro canto non possono ancora nemmeno dirsi salvi, dunque le prospettive stagionali sono ancora molto ampie.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA GUBBIO

Analizzando adesso le probabili formazioni di Fermana Gubbio, per i marchigiani di mister Destro potremmo ipotizzare il modulo 3-5-2 con Marcantognini fra i pali. Davanti a lui retroguardia a tre con Soprano, Comotto e Scrosta; nel folto centrocampo a cinque potremmo vedere in azione Iotti, Maurizi, Fofana, Urbinati e Sperotto, infine Malcore e Zerbo potrebbero essere per la Fermana i due titolari in attacco. La replica del Gubbio di Galderisi invece dovrebbe passare dal modulo 4-2-3-1 con Benedetti, Espeche, Piccinni e Lo Porto nella difesa a quattro davanti al portiere Marchegiani. In mediana la coppia formata da Davì e Campagnacci, poi De Silvestro, Casiraghi e Cattaneo sulla trequarti, per agire in appoggio al centravanti Plescia, riferimento avanzato del Gubbio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo adesso uno sguardo al pronostico su Fermana Gubbio con le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Eurobet. Sono considerati favoriti i padroni di casa marchigiani, infatti il segno 1 è quotato a 2,05; si sale poi a 3,00 in caso di pareggio, naturalmente identificato dal segno X; infine una vittoria esterna del Gubbio (segno 2) ripagherebbe gli scommettitori 3,85 volte la posta in palio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA