Diretta Ravenna Giana Erminio/ Risultato finale 1-1, streaming video e tv: Perico in pieno recupero (Serie C)

Inizia la ripresa tra Ravenna e Giana Erminio, decide al momento Nocciolini. Subito un doppio cambio nel Ravenna: fuori Martorelli, dentro Trovade, mentre Barzaghi prende il posto di Bresciani. Destro di Rocco che converge verso il centro e prova a impensierire Venturi: nessun problema per l’estremo difensore. Deviazione nell’area piccola di Rocco che manda direttamente a lato. Muttoni prende il palo! Giana Erminio ad un passo dal pareggio. Destro dal limite dell’area di Iovine che per poco non trova la porta: pericolosa la formazione ospite. Colpo di testa di Lelj che sbuca dalle retrovie: blocca Leoni. Perico! Pareggia meritatamente la Giana Erminio all’ultimo minuto della gara. Il difensore segna e l’arbitro fischia per il grande rammarico del Ravenna. (agg. Umberto Tessier)

Inizia il match tra Ravenna e Giana Erminio. Cross morbido in area da parte di Galuppini che non trova nessun compagno pronto alla deviazione. Sinistro senza pretese da parte di Giudici, il pallone termina ampiamente a lato. Nocciolini! La sblocca il Ravenna dopo quindici minuti di gara. Eleuteri crossa per la torsione di Nocciolini che deposita il pallone in fondo al sacco. Nocciolini prova a siglare la doppietta personale. Tiro dal limite dell’area che non trova la forza giusta e diventa facile preda di Leoni. Siamo intanto giunti alla mezzora di gioco, il Ravenna è sempre avanti grazie alla rete di Nocciolini. La Giana Erminio fatica ad imbastire azioni pericolose, il Ravenna controlla il risultato in maniera agevole senza concedere grandi spazi alla compagine avversaria. (agg. Umberto Tessier)

Pronti a vivere Ravenna Giana Erminio, diamo prima una rapida occhiata a quello che possono dirci le statistiche raccolte nel corso di questo girone B della Serie C. E’ un momento estremamente positivo per il Ravenna, reduce da due vittorie consecutive dopo aver fatto solo tre punti nelle cinque precedenti uscite; i romagnoli si sono rilanciati e ora sperano nell’effetto del Bruno Benelli, dove hanno ottenuto 21 punti in 12 partite e sono imbattuti nel 2019 (ultima sconfitta il 29 dicembre). Il pessimo campionato della Giana Erminio potrebbe aver trovato una svolta con l’ultima vittoria, che ha prolungato a quattro la striscia di partite senza sconfitte; i lombardi hanno anche vinto due partite fuori casa, ma l’ultima di queste porta la data del 25 novembre. Dunque, è arrivato il momento di capire quello che il campo ci dirà per questa partita; possiamo finalmente metterci comodi e assistere alla diretta di Ravenna Giana Erminio, perché le due squadre sono pronte a giocare la sfida di campionato! (agg. di Claudio Franceschini)

Aspettando la diretta di Ravenna Giana Erminio, si deve sottolineare che la partita tra la formazione romagnola e quella lombarda sarà nel suo piccolo un appuntamento con la storia. Il girone B della Serie C 2018-2019 mette infatti di fronte per la prima volta nella storia Ravenna e Giana Erminio, la logica conseguenza di tutto questo è che l’unico precedente ufficiale tra le due compagini è la partita d’andata, disputata però naturalmente in casa della Giana Erminio, presso lo stadio comunale Città di Gorgonzola mercoledì 17 ottobre 2018. L’esito del match di qualche mese fa fu un pareggio per 1-1: Giana Erminio in vantaggio al 54’ minuto di gioco grazie al calcio di rigore trasformato da Fabio Perna, il pareggio del Ravenna arrivò però già al 64’ grazie al gol segnato da Andrea Magrassi. Di conseguenza per ora regna l’equilibrio nei precedenti, con un pareggio e una rete per parte: oggi una delle due squadre riuscirà a prendere il sopravvento? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Ravenna Giana Erminio sarà diretta dal signor Fabio Pirrotta: si gioca alle ore 18:30 di martedì 12 febbraio presso lo stadio Bruno Benelli, ed è una partita valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019. Ritmi davvero serrati per il torneo della terza divisione, che ancora una volta apre ad un turno infrasettimanale; nel girone B il Ravenna è una squadra partita davvero forte e che ha anche esplorato la possibilità di correre per la promozione diretta, ma che in seguito ha subito un calo nei risultati e deve ancora difendere la sua posizione nei playoff. La vittoria di San Benedetto tuttavia è stata importante perché, al netto dei tre punti, ha contribuito ad allargare il vantaggio rispetto all’undicesima posizione; la speranza di Luciano Foschi adesso è quella di andare a fare risultato interno contro una Giana Erminio che deve invece fare i conti con una stagione al di sotto delle aspettative, nella quale non ha mai trovato il ritmo giusto e, sia pure con qualche risultato di spessore (come la vittoria sul Fano di sabato scorso), deve combattere per evitare la retrocessione diretta. Dunque staremo a vedere, tra poche ore quando ci sarà il calcio d’inizio, in che modo andranno le cose nella diretta di Ravenna Giana Erminio; intanto noi possiamo valutare le scelte dei due allenatori analizzando al meglio le probabili formazioni per questa partita.

Per Ravenna Giana Erminio Foschi non dovrebbe cambiare più di tanto: ci aspettiamo dunque il consueto 3-5-2 nel quale Galuppini e Nocciolini formano il tandem offensivo, con due laterali come Eleuteri e Bresciani che dovranno alternare la fase di spinta all’attenzione nell’assetto difensivo, andando di fatto a formare un reparto a cinque aiutando i centrali Jiday, Lelj e Ronchi che vengono schierati davanti al portiere Venturi. Il centrocampo dunque sarà composto da un regista basso come Trovade e dalle due mezzali, ovvero Selleri e Salvatore Esposito; potrebbe trovare posto dal primo minuto Martorelli che però parte indietro nelle gerarchie del suo allenatore. La Giana Erminio ha modulo speculare: Montesano, Perico e Gianola compongono la difesa con Leoni in porta, Iovine e Origlio corrono sulle corsie laterali dando una mano ad un centrocampo nel quale Daniele Dalla Bona dovrebbe essere il playmaker designato con capitan Pinto e Gianluca Barba ad agire ai suoi lati, come interni. Davanti Perna e Jefferson formano una coppia offensiva affiatata anche se formatasi poche settimane fa; per quanto riguarda la fascia sinistra, occhio al possibile inserimento di Giudici.

