Diretta Giana Erminio Fano/ Streaming video e tv: le mosse di Albè per uscire dalla zona play out (Serie C)

Giana Erminio Fano, diretta dall’arbitro Giuseppe Repace, è la partita in programma oggi sabato 9 febbraio al Comunale di Gorgonzola: fischio d’inizio fissato per le ore 14.30 nella 25^ giornata del Campionato di Serie C. Nella quinta giornata di ritorno il programma del girone b ci propone la diretta tra Giana Erminio e Fano, big match delle zone più basse della classifica e tra due club che stanno provando a rialzare la testa. Ecco quindi che la compagine di Cesare Albè è ancora in piena zona rossa, ma con tre pareggi di fila rimediati (di cui l’ultimo contro il Rimini), è vicino alla salvezza. Oltre alla zona rossa ma ancora a rischio è invece il Fano, che pure arriva a questo turno dopo aver fatto un solo punticino nella giornata precedente contro il Gubbio. Le aquile però devono fare attenzione vista la serie di risultati non eccellenti messa a bilancio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Giana Erminio Fano non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO FANO

In vista della diretta tra Giana Erminio e Fano, il tecnico, padrone di casa al Comunale di Gorgonzola, dovrebbe riproporre ancora Leoni tra i pali visto che Sanchez è out per infortunio: sarà quindi ancora il 3-5-2 il modulo di partenza. Di fronte all’estremo difensore ecco infine il terzetto composto da Montesano, Gianola, Bonalumi: in mediana spazio a Dalla Bona, Piccoli e Pinto al centro, mentre sull’esterno si candidano alla maglia Griglio e Lanini, anche se dalla panchina rimangono Barba e Rocco. In attacco pochi i dubbi del tecnico con Jefferson e Perna che saranno in campo dal primo minuto.

Per la sfida di questa sera invece Epifani dovrà fare i conti con l’assenza annunciata di Scardina, fermato dal giudice sportivo: quali saranno le mosse in attacco quindi del tecnico delle aquile? Ecco che per il posto di fianco a Ferrante nel 3-5-2 si candida Mancini, ma la panchina è lunga. Nell’ampio centrocampo a cinque poi al centro nello schieramento non dovrebbero mancare Lazzari, Selasi e Ndiaye, mentre toccherà al duo Liviero-Vitturini agire ai lati. Maglie confermate in difesa dove ci sarà sempre Voltolini in porta: ecco dal primo minuto Celli, Magli e Sosa.

PRONOSTICO E QUOTE

Per la diretta tra Giana Erminio e Fano appare complicato individuare un favorito visto che entrambi i club versano in condizioni non ottimali. Il portale snai però non ha dubbi e nel 1×2 concede al successo dei padroni di casa la quota di 2.20 contro il più elevato 3.35 fissato per gli ospiti: il pareggio ha recuperato la valutazione di 3.00.



