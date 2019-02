Diretta / Cuneo Siena (risultato finale 1-1): autorete di Rossi e gol di Aramu!

DIRETTA CUNEO SIENA (RISULTATO FINALE 1-1)

Cuneo Siena 1-1: il risultato finale della partita del girone A di Serie C, in turno infrasettimanale, sancisce la divisione della posta allo stadio Fratelli Paschiero tra i padroni di casa piemontesi e gli ospiti toscani. Il Cuneo, come abbiamo già visto, era passato in vantaggio al 26’ minuto di gioco grazie a un’autorete da parte di Rossi, difensore del Siena. La Robur invece ha ottenuto il pareggio ad inizio ripresa, grazie al gol segnato da Aramu al 56’ minuto: calcio di punizione per il Siena dovuto a un fallo proprio sullo stesso Aramu, conclusione magistrale all’incrocio dei pali da parte del numero 10 che non lascia scampo a Cardelli, portiere del Cuneo. Nella parte finale della partita tante sostituzioni ma poche emozioni, dunque possiamo considerare sostanzialmente giusto questo pareggio. Ammonito Kanis nel Cuneo, cartellini gialli invece per Vassallo e Varga nel Siena: questi i tre giocatori sanzionati dall’arbitro Eduart Pashuku di Albano Laziale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INTERVALLO

Cuneo Siena 1-0: il risultato al termine del primo tempo della partita del girone A di Serie C, che oggi propone un turno infrasettimanale, sorride ai padroni di casa piemontesi allo stadio Fratelli Paschiero. Il Cuneo è passato dunque in vantaggio al 26’ minuto di gioco, a dire il vero anche con un pizzico di fortuna dal momento che si è trattato di un’autorete da parte di Rossi, difensore del Siena. Va dato però merito anche a Celia, che ha messo in mezzo un pallone velenoso, reso imparabile per il portiere della Robur Contini dalla decisiva deviazione del suo compagno di squadra. Per il resto il primo tempo onestamente non è stato memorabile: toccherà naturalmente adesso al Siena assumere l’iniziativa, ma servirà cambiare passo nel corso della ripresa. Infine un’annotazione dal punto di vista disciplinare: la partita è stata fin qui sostanzialmente corretta, l’arbitro Eduart Pashuku di Albano Laziale ha dovuto ammonire un solo giocatore, Kanis del Cuneo, autore di un fallo su Pedrelli al 36’ minuto di gioco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA!

Ecco tra poco il fischio d’inizio della diretta di Cuneo Siena: mentre le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo, diamo un occhio ai numeri fissati alla vigilia della 26^ giornata della Serie C. Partendo dai padroni di casa vediamo che i piemontesi in questo turno del girone A vantano la 13^ piazza nella classifica, avendo messo a bilancio 25 punti, vinti con 8 successi e altrettanti pareggi: finora poi i biancorossi hanno segnato 17 gol, ma ne hanno subiti 23. Altro genere di numeri per il Siena assiso alla quinta posizione nella graduatoria e con 40 punti, questi ottenuti con un tabellino di 10 successi e altrettanti pareggi: va poi detto che la Robur ha segnato 37 gol e ne ha incassati 26. E’ tempo quindi di dare la parola al campo, si gioca! (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cuneo Siena non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, né sul digitale terrestre né sul satellite. Gli abbonati al portale elevensports.it avranno la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc, smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Cuneo Siena, match valido nella 26^ giornata della Serie C: vediamo quindi che cosa ci può dire il pur risicato storico che i due club condividono alla vigilia della 26^ giornata. Di fatto i numeri in nostro possesso sono ben pochi: si contano appena tre testa a testa raccolti dal 2017 a oggi ma tutti in occasione del terzo campionato italiano. Ecco dunque che il bilancio ci appare molto equilibrato, con un successo per parte e pure un pareggio rimediato entro il triplice fischio finale. Possiamo anche ricordare che risale al turno di andata del Campionato di Serie C ancora in corso l’ultima occasione in cui Cuneo e Siena si sono affrontati a viso aperto. Nella settima giornata del girone A fu poi pareggio per 1-1 in terra toscana con i gol di Russo e Kanis. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Cuneo Siena, che si gioca mercoledì 13 febbraio alle ore 14.30, sarà una delle sfide in programma nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A, che si svolgerà in turno infrasettimanale. Il blitz ad Olbia ha confermato come il Cuneo possa aspirare ad un’ottima salvezza diretta in una stagione pur funestata da 7 punti di penalizzazione per irregolarità amministrative. Per i piemontesi l’ennesimo esame di maturità sarà la sfida interna contro un Siena salito al quinto posto dopo la vittoria interna contro l’Alessandria: toscani ora a sole tre lunghezze di distanza in classifica dalla coppia delle seconde formata da Carrarese e Piacenza, che in questo turno di campionato si affronteranno nel loro scontro diretto.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO SIENA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Fratelli Paschiero di Cuneo. I padroni di casa piemontesi schiereranno Cardelli tra i pali, Pecorini laterale di fascia destra e il romeno Marin laterale di fascia sinistra con Castellana, Cristini e Santacroce impiegati come centrali. A centrocampo il gambiano Bobb sarà affiancato dal bosniaco Suljic e da Kanis, mentre in attacco l’altro gambiano Jallow farà coppia con Emmausso. Risponderà il Siena con Contini estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Zanon, D’Ambrosio, Rossi e Pedrelli. A centrocampo terzetto titolare composto da Vassallo, Bulevardi e Arrigoni, mentre Guberti sarà il trequartista alle spalle del duo offensivo Gliozzi-Aramu.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si confronteranno il 5-3-2 schierato dal tecnico del Cuneo, Cristiano Scazzola, ed il 4-3-1-2 scelto dal mister del Siena, Michele Mignani. Nel match d’andata di questo campionato 1-1 nello scontro tra piemontesi e toscani, Cuneo in vantaggio con Kanis ma raggiunto da una rete siglata da Russo. Cuneo vincente nell’ultimo precedente di campionato disputato in casa contro il Siena, 2-0 con i gol di Dell’Agnello e Baschirotto il 20 dicembre 2017.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote delle agenzie di scommesse sul match, Siena lievemente favorito per la conquista dei tre punti contro il Cuneo. Vittoria in casa quotata 2.90 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 3.00 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 2.50 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 2.15 e 1.58.



© RIPRODUZIONE RISERVATA