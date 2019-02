DIRETTA ENTELLA PRO VERCELLI (RISULTATO FINALE 2-1): DECIDE CATURANO AL 90′!

Entella-Pro Vercelli termina con il risultato di 2-1 in favore dei locali. Nella ripresa non ci sono cambi e le due squadre tornano in campo con gli stessi effettivi del calcio d’inizio. I ritmi sono bassi e regna l’equilibrio. Eppure nel primo tempo i padroni di casa avevano più volte sfiorato la seconda rete. Al 71’ torna a farsi vedere l’Entella: Mota colpisce di testa un traversone dalla trequarti ma il pallone termina fuori di pochissimo. Nel finale ancora padroni di casa pericolosi, sempre con lo scatenato Mota. All’86’ il numero 7 dei locali stoppa la palla in area ma manca il bersaglio grosso. Al 90’ l’Entella passa in vantaggio con Caturano. Dagli sviluppi di un corner il neo entrato anticipa Milesi e batte Moschin per la rete che vale i tre punti. Vittoria in extremis per i padroni di casa.

GOL DI MANCOSU E MORRA!

Il primo tempo di Entella-Pro Vercelli é termina con il risultato di 1-1 per effetto dei gol siglati da Mancosu e Morra. Prima di raccontare il match andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni partendo dai padroni di casa. I locali si affidano al 4-3-1-2 con Iocolano alle spalle di Mota e Mancosu. Dalla parte opposta la Pro Vercelli risponde con il 4-2-3-1, dove Morra è l’unica punta supportata da Gatto, Emmanuello e Gatto L. Pronti, via. Al 10’ i padroni di casa si portano in vantaggio con Mancosu. Gli ospiti perdono un pallone velenoso a centrocampo, quindi Mancosu ne approfitta al meglio battendo Moschin con un tiro imprendibile. Al 12’ la Virtus sfiora il raddoppio ma il tentativo dello scatenato Mancosu si stampa sul palo. Al 23’ altra chance enorme per i padroni di casa ma Moschin si supera su Mota. L’Entella va più volte vicina al raddoppio, eppure sono gli ospiti a pareggiare i conti. Al 32’ Belli commette fallo su Emmanuello in area: calcio di rigore per la Pro Vercelli. Dagli undici metri va Morra che trova l’angolino giusto.

SI COMINCIA!

Entella Pro Vercelli sta per avere inizio, ma prima di dare la parola la campo vediamo che numeri registrano le due squadre che pure hanno ancora diversi match da recuperare per il girone A. I biancoscudati come è noto sono primi in classifica con 46 punti ottenuti in 22 partite disputate: qui è stato osservato un tabellino di 12 successi e 7 pareggi. Ovviamente positiva anche se un po’ scarna la differenza reti della Pro Vercelli, con 23 gol fatti e 13 subiti. Numeri importanti anche per l’Entella che pure a oggi ha disputato appena 18 incontri per il campionato di Serie C: registriamo per i liguri però anche la sesta posizione in classifica con 39 punti e una statistica con 12 successi e tre pari. Positiva la differenza reti dei biancocelesti, con 31 gol fatti e 14 subiti. Diamo quindi la parola al campo, si gioca! (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Entella Pro Vercelli si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre, basterà sintonizzarsi sul canale numero 60 di Sportitalia. Gli abbonati al portale elevensports.it avranno la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc, smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

I TESTA A TESTA

Sfida importante quella di Entella Pro Vercelli, attesa nella 26^ giornata di campionato della Serie C: i due club infatti hanno registrato un destino abbastanza comune a inizio stagione e entrambi sono approdati dal terzo campionato solo quest’anno, decadute dalla cadetteria. Dando uno sguardo allo storico poi notiamo che le due squadre hanno registrato parecchi precedenti: a oggi si contano 10 testa a testa raccolti dal 2013 in avanti e tra Serie C e secondo campionato italiano, per un bilancio con 3 successi per parte e 4 pareggi complessivi. Caso curioso: l’ultimo testa a testa tra Entella e Pro Vercelli non risale al turno di andata della stagione di Serie C in corso: i due club hanno iniziato in ritardo il campionato e hanno fissato solo per il prossimo marzo il recupero della settima giornata, dove in origine era stato prevista la partita. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Entella Pro Vercelli, diretta dall’arbitro Simone Sozza, mercoledì 13 febbraio 2019 alle ore 18.30, sarà una delle sfide in programma nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie C nel girone A, che si svolgerà in turno infrasettimanale. Tre vittorie nelle ultime quattro partite di campionato per i liguri, sesti in classifica a sette punti dalla Pro Vercelli prima della classe, ma con quattro partite in meno disputate in meno della capolista. Per l’Entella vincere lo scontro diretto significherebbe candidarsi per il primo posto, con la Pro Vercelli che dopo quattro vittorie consecutive ha rallentato la sua corsa, pareggiando in casa contro la Pro Patria, ma che mantiene ancora saldamente la vetta in un girone sfalsato dalle troppe partite da recuperare.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PRO VERCELLI

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Comunale di Chiavari per la diretta Entella Pro Vercelli. I padroni di casa dell’Entella scenderanno in campo con Paroni tra i pali, Belli sull’out difensivo di destra e Crialese sull’out difensivo di sinistra, mentre Pellizzer e Chiosa giocheranno come centrali di difesa. I tre di centrocampo saranno Ardizzone, Paolucci e Nizzetto, mentre Iocolano si muoverà da trequartista alle spalle del tandem d’attacco formato da Mancosu (in gol contro la Pistoiese pochi giorni fa) e dal portoghese Dany Mota. Risponderà la Pro Vercelli con Moschin in porta (mancherà per squalifica il titolare Nobile, espulso nell’ultimo match esterno contro la Pro Patria), mentre la linea difensiva a quattro sarà schierata da destra a sinistra rispettivamente con Berra, Tedeschi, Crescenzi e Mammarella. A quattro anche la linea di centrocampo col brasiliano Dentello Azzi laterale di destra e Mal laterale di sinistra, mentre i centrali sulla mediana saranno Emmanuello e Bellemo. In attacco, spazio a Gerbi e Morra.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si confronteranno il 4-3-1-2 schierato dal tecnico dell’Entella, Roberto Boscaglia, ed il 4-4-2 scelto dal mister della Pro Vercelli, Vito Grieco. Col match d’andata ancora da recuperare, le due squadre non si affrontano dal match in Serie B del 21 aprile 2018, 3-2 per l’Entella il risultato finale con i gol di Crimi, La Mantia e Ardizzone che ribaltarono il doppio vantaggio piemontese siglato da Mammarella ed Altobelli. La Pro Vercelli non vince a Chiavari dallo 0-1 in Prima Divisione Lega Pro del 27 aprile 2014, rete decisiva di Erpen a fine primo tempo.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote delle agenzie di scommesse sul match, Entella favorita per la conquista dei tre punti contro la Pro Vercelli. Vittoria in casa quotata 2.15 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 3.00 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 3.25 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 2.05 e 1.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA