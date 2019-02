DIRETTA PISTOIESE ALBISSOLA (RISULTATO FINALE 1-1)

Pistoiese Albissola 1-1: termina con un pareggio la partita dello stadio Melani, nel turno infrasettimanale di Serie C. Le due squadre del girone A si prendono un punto a testa: risultato certamente più utile ai padroni di casa, ma pareggio che si può considerare buono anche per i liguri. Il gol dell’Albissola è arrivato grazie al ventenne esterno Andrea Cisco, in prestito dal Sassuolo: bella azione personale del numero 21 che però ha anche trovato un’autostrada lasciata dai difensori arancioni, disposti male sul terreno di gioco. Era il 53’ minuto, una rete dunque arrivata a freddo per una Pistoiese che pensava di gestire meglio il suo vantaggio: fino al recupero non è poi successo altro, ma in un finale infinito Gulli è stato espulso per le proteste vibranti a seguito di un capannello formatosi con l’arbitro, appena dopo che i padroni di casa avevano gettato alle ortiche una clamorosa occasione con Luperini, che aveva calciato sul fondo a tu per tu con Piccardo. Il pareggio alla fine è giusto, anche se c’è qualche rammarico da parte della squadra toscana. (agg. di Claudio Franceschini)

PISTOIESE ALBISSOLA (1-0): INTERVALLO

Pistoiese Albissola 1-0: la squadra di casa comanda la partita del turno infrasettimanale quando siamo giunti alla fine del primo tempo. Il gol che al momento decide la sfida è arrivato al 27’ minuto: angolo di Petermann, grande taglio da dietro di Matteo Momenté che, perso dalla difesa ospite, ha depositato alle spalle di Piccardo. Una rete che è arrivata a spezzare la monotona di una frazione nella quale è successo ben poco; l’Albissola non si è mai vista, restando preda del palleggio della Pistoiese per 45 minuti e provando senza troppo costrutto a interrompere le trame arancioni. Da segnalare solo, per gli ospiti, un presunto fallo di Ceccarelli su Cisco circa due minuti prima del gol: l’arbitro però non ha ritenuto di dover fermare il gioco e assegnare il calcio di rigore a favore dei liguri. Si ripartirà tra poco con il secondo tempo: staremo a vedere come andranno le cose, se il risultato allo stadio Melani cambierà ancora e quale delle due squadre, eventualmente, riuscirà a portare a casa una vittoria che sarebbe davvero importante. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Pistoiese Albissola non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, né sul digitale terrestre né sul satellite. Gli abbonati al portale elevensports.it avranno la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc, smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PISTOIESE ALBISSOLA (0-0): SI GIOCA

Sta per avere inizio la diretta tra Pistoiese e Albissola: vediamo che numeri portano le due squadre alla vigilia della 26^ giornata della Serie C. Partendo dai padroni di casa vediamo che la squadra toscana è appena salva con la 17^ posizione in classifica a quota 20 punti, questi vinti con cinque pareggi e altrettanti successi. Va poi detto che gli arancioni a oggi hanno segnato 23 gol ma ne hanno incassati 30. Numeri simili per l’Albissola ferma alla 15^ piazza della graduatoria a quota 21 punti: i liguri hanno infatti messo a tabella cinque successi e sei pareggi (mentre i toscani devono recuperare qualche incontro). Va poi aggiunto che è negativa la differenza reti per l’Albissola visto che i biancoazzurri hanno segnato 23 gol ma ne hanno incassati 37. Ma è tempo ora di dare la parola al campo: si gioca!. (agg Michela Colombo)

TESTA A TESTA

Nella 26^ giornata della Serie C ci accorgiamo che per la diretta di Pistoiese Albissola, prevista tra poco nel girone A, lo storico non ci è troppo amico. Prima infatti in questa stagione del terzo campionato italiano, mai i due club avevano avuto la possibilità di affrontarsi direttamente e dunque l’unico precedente a cui possiamo fare riferimento oggi è quello segnato nel turno di andata. Ecco quindi che nella settima giornata del girone A, le due squadre furono protagoniste in casa dei biancocelesti e il tabellone del risultato alla fine arrise agli arancioni, vincenti per 3-1. Furono quindi andati in gol al Comunale di Chiavari per i toscani El Kaouakibi, Rovini e Luperini, mentre solo Cais andò a segno per i liguri, padroni di casa. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Pistoiese-Albissola, diretta dall’arbitro Mario Saia, mercoledì 13 febbraio 2019 alle ore 18.30, sarà una delle sfide in programma nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie C nel girone A, che si svolgerà in turno infrasettimanale. E’ scontro in quota salvezza tra gli orange toscani, terzultimi in compagnia di Olbia e Lucchese dopo l’ultima sconfitta contro il Pisa, e i liguri che dopo la vittoria contro l’Arzachena si sono portati un punto avanti a questo gruppetto pareggiando nel difficile match contro il Piacenza. Al momento gli orange sembrano più in difficoltà rispetto alla neopromossa che cerca a sua volta una continuità finora mai trovata nel suo primo campionato tra i professionisti.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE ALBISSOLA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Melani di Pistoia. I padroni di casa della Pistoiese scenderanno in campo con Ceccarelli, Dossena e Terigi titolari nella difesa a tre davanti all’estremo difensore Pagnini. Gli esterni di fascia saranno Regoli sulla destra e Cagnano sulla sinistra, mentre Luperini e Vitiello saranno i centrali di centrocampo. Per Fantacci, compiti da trequartista alle spalle del tandem Fanucchi-Piu. Risponderà l’Albissola con Piccardo tra i pali alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Calcagno, l’argentino Gargiulo, Oliana e il romeno Oprut. A centrocampo al fianco di Raja si muoveranno Damonte e Moretti, mentre mancherà il marocchino Oukhadda, squalificato dopo l’espulsione subita sul campo del Piacenza. Nel tridente offensivo dei liguri, spazio a Martignago, Cais e Cisco.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si confronteranno il 3-4-1-2 schierato dal tecnico della Pistoiese, Antonino Asta, ed il 4-3-3 scelto dal mister dell’Albissola, Claudio Bellucci. Unico precedente tra i professionisti tra i due club, il match d’andata di questo campionato dello scorso 17 ottobre: 1-3 per la Pistoiese il risultato in casa dei liguri, che segnarono con Cais ma furono costretti a soccombere per le reti di El Kaouakibi, Luperini e Rovini per gli orange.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote delle agenzie di scommesse sul match, Pistoiese favorita per la conquista dei tre punti contro l’Albissola. Vittoria in casa quotata 2.05 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 3.10 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 3.55 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 2.08 e 1.62.



© RIPRODUZIONE RISERVATA