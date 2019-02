Diretta Malmoe Chelsea/ Streaming video e tv: Sarri deve vincere (Europa League)

Malmoe Chelsea, che va in scena giovedì 14 febbraio alle ore 21.00, sarà una delle sfide nel programma delle gare d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2018-2019. Il campionato svedese si è chiuso nello scorso novembre con il Malmo terzo in classifica e qualificato ai preliminari della prossima Europa League. Per gli svedesi essere approdati alla fase ad eliminazione diretta è già un grande risultato, ora c’è da affrontare un Chelsea ferito dal clamoroso 0-6 subito dal Manchester City in Premier League: riposti da tempo i sogni di titolo, gli uomini di Maurizio Sarri al momento sono fuori anche dalla zona Champions League, appena scavalcati dal Manchester United e agganciati dall’Arsenal al quinto posto ma con un Gonzalo Higuain che nella seconda parte di stagione potrebbe fare la differenza in positivo.

Malmoe Chelsea sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 253 del satellite, oppure la diretta streaming video via internet dell’incontro sul sito skygo.sky.it, collegandosi tramite pc, tablet, smartphone oppure con l’ausilio di una smart tv.

Le probabili formazioni che si affronteranno allo Swedbank Stadion di Malmoe. I padroni di casa svedesi schiereranno Dahlin tra i pali, il norvegese Vindheim in posizione di terzino destro e Safari in posizione di terzino sinistro, mentre Bengtsson e il danese Nielsen saranno i centrali di difesa. Al centro della linea mediana si muoveranno Lewicki e il centrocampista delle Isole Comore Bachirou, mentre l’islandese Traustason a destra e l’altro danese Rieks a sinistra saranno gli esterni laterali. In attacco Rosenberg farà coppia con Antonsson. Risponderà il Chelsea con lo spagnolo Kepa Arrizabalaga tra i pali, i suoi connazionali Azpilicueta e Marcos Alonso sulle fasce a destra e a sinistra in difesa, e la coppia di centrali composta dal tedesco Rudiger e dal brasiliano David Luiz. A centrocampo al fianco di Jorginho, brasiliano naturalizzato italiano, giocheranno il francese Kante e Barkley, mentre l’argentino Higuain guiderà il tridente offensivo affiancato dall’altro spagnolo Pedro e dal belga Eden Hazard.

I moduli tattici a confronto nel match saranno il 4-4-2 schierato dal tedesco Rosler, tecnico del Malmoe, ed il 4-3-3 del mister italiano del Chelsea, Maurizio Sarri. Le due squadre si affrontano per la prima volta in una competizione europea, col Chelsea che vanta in bacheca una Champions League e una Coppa delle Coppe, mentre gli svedesi hanno perso una finale della vecchia Coppa dei Campioni nel 1979 contro il Nottingham Forest di Brian Clough.

Per chi scommetterà sul match, i bookmaker indicano il Chelsea favorito in maniera schiacciante per la vittoria esterna contro il Malmoe. Quota per la vittoria in casa fissata a 9.00 da Eurobet, William Hill offre a 4.75 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 1.36 da Bet365. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota l’over 2.5 1.60 e l’under 2.5 2.20.



