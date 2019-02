Diretta Milano Virtus Bologna/ Streaming video Rai: che sfida! (quarti Coppa Italia)

Milano Virtus Bologna, secondo quarto di finale nella Coppa Italia 2018-2019 di basket, si gioca alle ore 20:45 di giovedì 14 febbraio: siamo al Nelson Mandela Forum di Firenze, sede confermata rispetto allo scorso anno per la Final Eight. Le due squadre, la cui vincente andrà a giocare contro una tra Cremona e Varese – sapendo già quale delle due – sono la prima e l’ottava nel girone di andata del campionato, che secondo una formula in voga ormai da anni ha formato il tabellone ad eliminazione diretta per il torneo; rispetto ad allora si sono disputate quattro giornate e la situazione non è cambiata di molto. L’Olimpia, reduce dal +37 rifilato a Pesaro, continua a mantenere il suo primo posto con tre gare di distacco su Venezia, che sarebbero quattro se non fosse arrivata la sconfitta a tavolino contro Pistoia; la Virtus invece ha scalato un gradino ed è ora settima, anche se nell’ultimo fine settimana ha perso a Cremona mantiene comunque un record positivo (10-9) e dunque ha la concreta possibilità di tornare a giocare quei playoff, che considerati obiettivo minimo, erano sfuggiti lo scorso anno. Intanto però si sta per giocare per la Coppa Italia, e dunque vedremo come andranno le cose nella diretta di Milano Virtus Bologna la cui diretta è attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Virtus Bologna, come tutte le partite della Coppa Italia di basket, è trasmessa sulla televisione di stato: i canali sono Rai Sport (numero 57 del vostro telecomando) e Rai Sport + (58), con la possibilità come sempre di assistere alla partita del Nelson Mandela Forum attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, attivando la diretta streaming video dal sito www.raiplay.it, senza costi aggiuntivi.

MILANO VIRTUS BOLOGNA, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

Sarà il terzo incrocio stagionale per Milano Virtus Bologna: l’andata di campionato era stata giocata al PalaDozza e l’Olimpia si era imposta per 88-79 grazie ai 26 punti, 4 rimbalzi e 6 assist di Mike James mentre la Virtus aveva cavalcato la doppia doppia da 18 punti e 12 rimbalzi di Brian Qvale, che però non era stato sufficiente per portare a casa la vittoria. Per la Segafredo le cose sono andate anche peggio tre settimane fa, visto che al Mediolanum Forum è finita 94-75: 12 punti e 7 rimbalzi di Jeff Brooks, punta di diamante di una prestazione corale da parte dell’Olimpia che aveva tenuto gli avversari al 15,8% dall’arco. Per la Virtus Bologna i 18 punti di Tony Taylor erano stati il miglior dato realizzativo; queste due partite naturalmente ci dicono di quale sia il margine tra due squadre che, per quanto accomunate da una grande storia, sono di diversa qualità. Ancora oggi Milano domina la scena essendo riuscita a rappresentare alla perfezione il post-Mens Sana, la Virtus invece è tornata in Serie A1 soltanto da due stagioni, ha chiaramente l’ambizione di tornare a splendere e vincere ma per il momento si accontenta di essere a Firenze e giocarsi la Coppa Italia, e ovviamente spera come già detto di avere un posto nei prossimo playoff. Se sarà così lo vedremo, intanto concentriamoci sul quarto di finale di questo torneo che potrebbe riservarci sorprese…



