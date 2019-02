Diretta Milano Pesaro/ Streaming video: per l’Olimpia una classica (basket Serie A)

Milano Pesaro, diretta dagli arbitri Mark Bartoli, Gabriele Bettini e Giulio Pepponi, si gioca oggi, domenica 10 febbraio 2019, presso il Mediolanum Forum di Assago alle ore 18.15 per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A di basket che vede l’Olimpia saldamente in testa alla classifica. Milano Pesaro infatti è una partita che profuma di grande storia, ma che racconta pure un presente molto diverso tra l’AX Armani Exchange Milano e la Victoria Libertas Pesaro, che deve invece pensare alla lotta per la salvezza. I marchigiani infatti hanno appena 12 punti in classifica, frutto di sei vittorie e dodici sconfitte nelle 18 partite disputate fino a questo momento: in casa dell’Olimpia non è certo l’occasione ideale per invertire la tendenza, ma è pure vero che Pesaro non ha nulla da perdere e potrebbe invece approfittare del tour de force che Milano sta vivendo anche nel mese di febbraio, con tra l’altro il primo grande evento della stagione, cioè la Final Eight di Coppa Italia, davvero imminente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milano Pesaro non è una delle partite che sono trasmesse in diretta tv per questa giornata: l’appuntamento è soltanto sul portale Eurosport Player, una piattaforma alla quale bisogna abbonarsi pagando una quota e che, come sappiamo, manda in onda tutte le partite del campionato di basket in diretta streaming video, usufruendo dunque di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Per quanto riguarda invece il sito www.legabasket.it, vi troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Mediolanum Forum di Assago.

RISULTATI E PRECEDENTI

Verso Milano Pesaro, possiamo ricordare che nel vivace mese di febbraio c’è stato per l’Olimpia anche il caso Nunnally che ha infiammato la settimana, tra l’altro avendo ripercussioni anche nella lotta per la salvezza, che naturalmente interessa molto da vicino anche Pesaro. In ogni caso, non c’è dubbio sul fatto che in Italia la squadra di Simone Pianigiani sia la più forte: in questo momento anzi il campionato passa in secondo piano, perché incombe la Coppa Italia e anche in Eurolega sta arrivando il momento decisivo, con il numero delle partite della stagione regolare che va riducendosi – e tanto per cambiare, oggi si tornerà in campo a nemmeno 48 ore dalla partita di venerdì sera contro il Darussafaka. Pesaro è invece reduce dalla sconfitta subita per appena tre punti settimana scorsa contro Venezia, che ha comunque dato buone indicazioni sul livello di competitività della Victoria Libertas anche contro una big come la Reyer. Oggi, in casa dell’Olimpia Milano, il livello di difficoltà sarà ancora più alto, tuttavia i marchigiani affronteranno la partita con la serenità di chi non ha nulla da perdere, sognando un colpaccio che potrebbe avere effetti straordinari nella corsa verso la salvezza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA