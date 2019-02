Diretta Cremona Virtus Bologna/ Streaming video e tv: sfida che vale un posto ai playoff (basket Serie A1)

Cremona Virtus Bologna, che si gioca sabato 9 febbraio al PalaRadi, è valida per la diciannovesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019: una partita che mette a confronto due squadre che tra pochi giorni saranno a Firenze per la Coppa Italia, e che nel frattempo sperano di sistemare la loro già ottima classifica per volare anche ai playoff. Per la Vanoli la partita odierna rappresenta la possibilità di riscatto: la squadra di Meo Sacchetti infatti arriva dalla brutta sconfitta di Cantù, peraltro il secondo ko stagionale contro i brianzoli e ancora una volta con scarto ampio. La Segafredo invece ha dominato contro Avellino, che proprio Cremona aveva battuto la settimana precedente: un successo che ha rilanciato la squadra di Stefano Sacripanti in piena zona playoff. Sarà dunque molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Cremona Virtus Bologna, perchè queste due squadre possono essere facilmente considerate outsider del nostro campionato e non vogliono perderne lo status, convinte di poter fare ancora grandi cose.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Virtus Bologna non è una di quelle disponibili per questo turno di campionato, ma come di consueto tutti gli appassionati potranno rivolgersi al portale Eurosport Player: sottoscrivendo un abbonamento (è possibile sceglierne la durata) si potranno seguire tutte le partite della Serie A1 in diretta streaming video, avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che è consultabile gratuitamente il sito ufficiale www.legabasket.it, per avere accesso a tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Per parlare della diretta di Cremona Virtus Bologna è inevitabile porre l’accento sul ko lombardo al PalaBancoDesio: la Vanoli non è mai stata in partita, chiudendo il primo tempo sotto di 20 e poi provando una rimonta che però si è fermata al solo terzo quarto. Lo straripante Davon Jefferson è stato solo uno dei motivi della sconfitta: Cremona non ha raggiunto il 21% dall’arco e, nonostante il rientro di Andrew Crawford (17 punti in 29 minuti uscendo dalla panchina), non è riuscita ad avere quella scossa che le aveva invece permesso di fare la voce grossa al PalaDelMauro. La classifica rimane buona, al momento il posto nei playoff è garantito ma la partita di oggi dovrà servire anche come trampolino di lancio verso la Final Eight, che è un obiettivo concreto visto che si gioca in gara secca. Per quanto riguarda la Virtus, è stato un dominio contro Avellino: nel secondo quarto il parziale di 26-10 ha permesso di girare totalmente una partita che era iniziata in grande equilibrio. Dejan Kravic si è preso il proscenio con 12 punti e 10 rimbalzi, aggiungendovi due recuperi e tirando 5/9 dal campo; a lui si sono però aggiunti il miglior marcatore Amath M’Baye e un Pietro Aradori da 15 punti, 4 rimbalzi e 5 assist. In più la panchina ha prodotto 30 punti, e anche questo è uno dei segreti di una squadra che adesso spera di fare il colpo grosso anche oggi, così da prendersi quei playoff che erano sfuggiti nella scorsa stagione.



