Diretta Carpi Perugia/ Streaming video DAZN: è crisi per gli emiliani (Serie B)

Carpi Perugia verrà diretta dal signor Maggioni e, alle ore 15:00 di sabato 16 febbraio, è valida per la ventiquattresima giornata nel campionato di Serie B 2018-2019. Pessima situazione per il Carpi, che sembrava essersi ripreso e invece continua a faticare enormemente: la sconfitta di Brescia era da mettere in preventivo ma è stata la terza nelle ultime quattro partite e sono diventate sei le gare nelle quali i biancorossi non sono riusciti a vincere, centrando appena due pareggi che hanno portato la squadra al penultimo posto in classifica. Il Perugia continua a fare un passo avanti e uno indietro: aveva vinto di slancio sul campo dell’Ascoli ma poi ha perso in casa contro il Palermo, e come risultato si trova ancora a margine della zona playoff anche se solo di un punto. E’ chiaro però che adesso il Grifone debba trovare una lunga striscia di risultati utili, perchè continuando con questo passo la post season potrebbe restare un rimpianto; vedremo se gli uomini di Alessandro Nesta troveranno riscatto al Cabassi, mentre aspettiamo la diretta di Carpi Perugia possiamo studiare in maniera più dettagliata quello che ci dicono le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI PERUGIA

In Carpi Perugia, gli emiliani devono fare a meno dello squalificato Pezzi: due le possibili soluzioni, la prima quella di mandare Concas a sinistra e la seconda quella di promuovere Piscitella. A destra agirà Rolando, con Coulibaly a dirigere una mediana nella quale Jelenic e Vitale saranno le mezzali; alle loro spalle la difesa a tre con Sabbione, Pachonik e Fabrizio Poli mentre nel reparto avanzato il dubbio riguarda Karamoko Cissé, che potrebbe avere una maglia da titolare prendendo il posto di uno tra Marsura e Arrighini, se la gioca anche l’ex Mustacchio che può agire anche sull’esterno. E’ 4-3-1-2 per il Perugia: El Yamiq e Cremonesi a protezione di Gabriel con Mazzocchi (o il veterano Rosi) e Falasco da terzini, a centrocampo può tornare titolare Moscati ma anche Falzerano e Carraro, arrivati a gennaio, si giocano una maglia con il primo che potrebbe agire sulla trequarti al posto di Dragomir. Verre sarà chiaramente una delle due mezzali, Kouan e Michael rappresentano altre potenziali scelte per Nesta che invece davanti potrebbe riproporre Melchiorri, che sabato scorso ha trovato il quarto gol del suo campionato: a fargli spazio in questo caso sarebbe Sadiq Umar, con la conferma di Vido.

QUOTE E PRONOSTICO

Umbri favoriti in Carpi Perugia, secondo quanto ci viene proposto dall’agenzia di scommesse Snai: il pronostico è davvero equilibrato perchè è davvero minima e quasi inesistente la distanza tra le due vittorie, quella emiliana regolata dal segno 1 e quella del Grifone per la quale giocare il segno 2. Siamo rispettivamente a valori di 3,00 e 2,50 volte la somma messa sul piatto; 3,00 volte quanto investito è anche il valore della vincita avendo puntato sul segno X, che come sempre regola il pareggio.



