Diretta Padova Foggia/ Streaming video DAZN: incrocio per la salvezza (Serie B)

Padova Foggia è una partita che, diretta dal signor Piscopo, si gioca alle ore 15:00 di sabato 16 febbraio ed è valida per la ventiquattresima giornata nel campionato di Serie B 2018-2019. All’Euganeo c’è una delicatissima sfida per la salvezza: i punti che separano le due squadre sono tre, sarebbero di più se i satanelli non fossero penalizzati ma in ogni caso i biancoscudati devono guardare a loro stessi, perchè sono ultimi in classifica e non vincono da tre giornate, avendo soprattutto colto una sola vittoria (in casa contro il Verona) nelle ultime dieci partite, sei delle quali sono state perse. Situazione complicata dunque, così come quella del Foggia che però potrebbe ancora pensare di salvarsi senza passare dai playout: anche i rossoneri non vincono da tre gare (successo sul campo del Carpi) e hanno vinto una sola volta nelle ultime sette, dunque il passo che hanno tenuto ultimamente non è troppo diverso da quello dell’avversaria odierna. Per questo motivo la partita di oggi sarà molto importante: mentre aspettiamo la diretta di Padova Foggia possiamo valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco dello stadio Euganeo, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di questa partita.

La diretta tv di Padova Foggia non sarà disponibile: questa partita è infatti esclusiva della piattaforma DAZN, che la mette a disposizione di tutti gli abbonati in possesso di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie ai quali potranno accedere alle immagini attivando il servizio di diretta streaming video. In alternativa si potranno collegare i dispositivi alla televisione tramite Chromecast, oppure installare direttamente l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Ecco allora le formazioni di Padova Foggia, almeno secondo le indiscrezioni: biancoscudati con Minelli tra i pali (il secondo portiere Merelli si è fatto espellere dalla panchina sabato scorso) e difesa composta come sempre da Trevisan, Andelkovic e Cherubin mentre sugli esterni agiscono Morganella e Longhi, che però inizieranno la partita sulla linea dei centrocampisti dovendo occuparsi di entrambe le fasi. Calvano e Pulzetti dovrebbero essere schierati come interni in mediana; farà un passo avanti Alessandro Capello, che è in vantaggio su Clemenza per giostrare alle spalle delle due punte che, ancora una volta, dovrebbero essere Federico Bonazzoli e Mbakogu. Nel Foggia è squalificato Ranieri: dunque davanti a Leali potrebbe essere schierata la difesa a tre con Boldor, Luca Martinelli e Billong. A questo punto il centrocampo sarebbe a cinque, con due esterni come Cicerelli e Loiacono; in mezzo spazio sempre a Deli e Leandro Greco che agiranno come mezzali dando supporto alla regia di Busellato, nel tridente offensivo Galano e Kragl laterali con Iemmello che parte nuovamente favorito su Mazzeo, ma il ballottaggio è vivo e questa volta Pasquale Padalino potrebbe risolverlo in un altro modo.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Padova Foggia ci dicono che la squadra biancoscudata è quella favorita, ma ci troviamo in una situazione comunque di equilibrio: 2,35 è la quota prevista per il segno 1 che identifica la vittoria interna, mentre il valore posto sul segno 2 (da giocare per il successo esterno del Foggia) vi farebbe guadagnare una cifra pari a 3,30 volte quello che avrete pensato di mettere su piatto. Arriviamo ad un valore di 3,00 per il segno X, che come sempre identifica l’eventualità del pareggio.



