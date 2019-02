Diretta Salernitana Ascoli/ Streaming video DAZN: sfida delicata per due (Serie B)

Ascoli Salernitana, che viene diretta dal signor Minelli, rientra nel programma della 24^ giornata nel campionato di Serie B 2018-2019: allo stadio Del Duca si gioca sabato 16 febbraio alle ore 18:00, e dunque possiamo catalogare questa sfida come il primo posticipo del turno pur se in questa stagione gli orari delle gare sono tanti e differenti. L’Ascoli avrebbe dovuto giocare contro il Lecce nel turno precedente, ma lo ha fatto per un minuto: la partita contro il Lecce è stata sospesa subito per il terribile incidente occorso a Scavone, e verrà recuperata a fine marzo. Nel frattempo allora i marchigiani se la vedono contro una Salernitana che resta ambiziosa e a caccia di un posto nei playoff, ma che deve fare i conti con una serie di tre risultati negativi (un solo punto conquistato, a Padova) e due gare nelle quali non è arrivato il gol. Più in generale i granata hanno vinto solo due volte nelle ultime dieci partite, perdendone sei: tutto un altro passo rispetto alla prima parte del campionato. Ora andiamo a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi in campo per questa partita, aspettando il calcio d’inizio nella diretta di Ascoli Salernitana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Salernitana non sarà disponibile: questa partita è infatti esclusiva della piattaforma DAZN, che la mette a disposizione di tutti gli abbonati in possesso di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie ai quali potranno accedere alle immagini attivando il servizio di diretta streaming video. In alternativa si potranno collegare i dispositivi alla televisione tramite Chromecast, oppure installare direttamente l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI SALERNITANA

In Ascoli Salernitana, Vincenzo Vivarini punta sempre sul rombo di centrocampo: Addae dovrebbe essere il vertice basso con Ninkovic schierato sulla trequarti a supporto di Giacomo Beretta e Ciciretti, con quest’ultimo a caccia di rilancio dopo un periodo complicato. Frattesi e Casarini, che è favorito su Troiano, dovrebbero agire in qualità di mezzali con il supporto che arriverà dagli esterni, dove Cavion e Laverone saranno schierati sulle corsie. Con Valentini e Brosco centrali viene completata la difesa, che giocherà a protezione del portiere Lanni (che dovrebbe rientrare in luogo di Bacci). La Salernitana di Angelo Gregucci sarà invece in campo con due trequartisti, vale a dire Rosina e uno tra i due Anderson (Djavan e André) con Lamin Jallow che dovrebbe rappresentare il punto di riferimento avanzato; ballottaggio Casasola-Pucino per la fascia destra di centrocampo, dall’altra parte spazio a Walter Lopez (arrivato a gennaio) con Di Tacchio e Minala che sembrano essere favoriti per occupare la zona mediana del campo. Davanti al portiere Micai, la cui autorete ha deciso il derby contro il Benevento, ci sarà la linea formata da Perticone, Gigliotti e Migliorini.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i marchigiani a partire favoriti nel pronostico di Ascoli Salernitana: il segno 1 che identifica la vittoria interna vale, secondo l’agenzia di scommesse Snai, una cifra pari a 2,15 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto, mentre siamo ad un guadagno di 3,05 volte la puntata per il segno X, eventualità che come sempre regola il pareggio. L’ipotesi del successo esterno dei granata è quella identificata dal segno 2, e qui andreste a vincere 3,65 volte quanto puntato con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA