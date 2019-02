Diretta Vis Pesaro Albinoleffe/ Streaming e tv: sfida importante per due (Serie C)

Vis Pesaro Albinoleffe è in programma sabato 16 febbraio alle ore 14.30, e sarà una sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel calendario del girone B. Dopo una splendida prima metà di stagione, la Vis Pesaro sembra aver rallentato un po’ il ritmo, con la formazione marchigiana reduce da tre sconfitte consecutive in campionato. Dopo i ko contro Vicenza e Renate in casa, nel turno infrasettimanale la squadra di Leonardo Colucci è stata costretta ad arrendersi anche sul campo della capolista Pordenone. La Vis Pesaro resta comunque al confine della zona play off, mentre l’Albinoleffe ha abbandonato l’ultimo posto battendo martedì la Ternana in casa: i seriani non vincevano in campionato dall’impegno, sempre in casa, contro la Virtus Verona (al momento fanalino di coda) del 22 dicembre scorso. La corsa per la salvezza sembra più che mai incerta per la squadra allenata da Marcolini, che contro i rossoverdi ha mostrato però un carattere quasi inedito in questa stagione.

Per seguire la diretta tv di Vis Pesaro Albinoleffe, non ci sarà la possibilità di collegarsi sui canali free o pay sul satellite o sul digitale terrestre. Sarà però visibile la diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito elevensports.it dopo aver sottoscritto un abbonamento al portale, vedendo il match su smart tv o tramite pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Benelli di Pesaro. I padroni di casa marchigiano schiereranno Tomei in porta e una difesa a tre con Rocchi, Briganti e Gennari titolari. I centrali di centrocampo biancorossi saranno Pali, lo svizzero Botta e Tessiore, mentre Petrucci si muoverà sulla fascia destra e Rizzato sulla fascia sinistra. In attacco l’argentino Olcese farà coppia con Guidone. Risponderà l’Albinoleffe con Gavazzi, il romeno Gusu e Mondonico titolari nella difesa a tre davanti all’estremo difensore Cortinovis. A centrocampo mancherà lo squalificato Romizi, espulso nell’ultimo match interno contro la Ternana: i centrali sulla mediana dei seriani saranno il francese Genevier, Sbaffo e Giorgione. Stefanelli si muoverà sull’out di destra e Gonzi sarà l’esterno laterale mancino, mentre Cori farà coppia con Razzitti sul fronte offensivo.

Gli schieramenti tattici vedranno sia la Vis Pesaro allenata da Leonardo Colucci, sia l’Albinoleffe guidato in panchina da Michele Marcolini scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza. Il match d’andata tra le due formazioni, unico incrocio tra i professionisti nella storia dei due club, ha fatto registrare una netta vittoria dei marchigiani: 0-2 con reti messe a segno da Olcese e da Lazzari, una per tempo.

Per quanto riguarda le scommesse sul match, Vis Pesaro favorita dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro l’Albinoleffe. Vittoria interna quotata 1.80 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio ed Eurobet propone a 3.80 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sul numero di gol segnati nel match, Bwin offre a 2.20 la quota dell’over 2.5 e a 1.55 la quota dell’under 2.5.



