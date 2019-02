Diretta Vis Pesaro Renate/ Streaming video e tv: nerazzurri in lieve crescita (Serie C)

Vis Pesaro Renate, che viene diretta dal signor Donda, si gioca per la venticinquesima giornata nel campionato di Serie C 2018-2019: in campo alle ore 14:30 di sabato 9 febbraio, le due squadre si affrontano per il girone B. La Vis Pesaro è stata a lungo la rivelazione del campionato, presentandosi da neopromossa addirittura in zona playoff; tuttavia dopo aver battuto la Feralpisalò all’inizio di dicembre è caduta in una spirale negativa, non ha più vinto per sette partite ma il successo di Terni l’ha improvvisamente riportata nelle prime dieci. Sabato scorso però è arrivato un altro ko interno, questa volta contro il Vicenza: adesso dunque la Vis Pesaro dovrà provare a vivere partita per partita, sapendo che la salvezza è ormai archiviata e quello che arriverà in più sarà tutto guadagno rispetto agli obiettivi estivi. Il Renate deve solo pensare a salvarsi: se non altro i nerazzurri, dopo aver perso 10 delle prime 17 uscite stagionali, sono imbattuti dallo scorso mese di dicembre e hanno raccolto sei pareggi in sette partite. La vittoria interna contro il Rimini è stata preziosissima; poi sono arrivati cinque partite tutte pareggiate, che se non altro hanno mosso una classifica nella quale adesso ci sono tre squadre alle spalle. Vedremo quello che succederà tra poche ore nella diretta di Vis Pesaro Renate; intanto possiamo andare ad analizzare le probabili formazioni della sfida in programma al Tonino Benelli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Vis Pesaro Renate: infatti, come ben sappiamo, la stagione della terza divisione del calcio italiano è esclusiva (salvo rari casi) del portale elevensports.it, che per il quinto anno consecutivo mette a disposizione l’intera gamma delle partite di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. Usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete dunque seguire questa sfida abbonandovi al servizio, oppure acquistando il singolo evento ad un prezzo fissato.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO RENATE

Nelle probabili formazioni di Vis Pesaro Renate possiamo ipotizzare che Leonardo Colucci possa cambiare qualcosa dopo il ko interno: Testoni potrebbe essere impiegato sull’esterno sinistro con la conferma di Petrucci dall’altra parte, al centro del campo potrebbe esserci spazio per Tessiore che dunque si prepara a fare coppia con uno tra Paoli e Botta. La difesa sarà a tre: Gennari, Pastor e Briganti si dispongono a protezione del portiere Tomei. Davanti, mentre Flavio Lazzari sarà il trequartista che dovrà fare raccordo tra i reparti, Olcese e e Guidone sono insidiati da Abou Diop che potrebbe scalzare uno dei due. E’ 4-4-2 classico per il Renate di Aimo Diana: davanti a Cincilla giocano Saporetti e Teso, Caccin e Vannucci i due terzini che dovranno dare una mano agli altri laterali che, partendo dal centrocampo, dovrebbero essere Anghileri e Venitucci. In mezzo al campo svilupperanno gioco Rossetti e Pavan; Guido Gomez, reduce dal quinto gol in campionato, giostrerà in tandem con uno tra Spagnoli e De Sena, con il secondo che stavolta potrebbe avere la maglia da titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Possiamo andare ad analizzare quello che, per Vis Pesaro Renate, ci dicono le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: la squadra favorita è quella di casa, con un valore di 1,87 volte la somma giocata sul segno 1, che identifica la sua vittoria. Vale invece 3,10 volte la somma investita l’eventualità del segno X che regola il pareggio, mentre per il successo esterno dei nerazzurri il vostro guadagno con questo bookmaker corrisponderebbe ad un valore di 4,50 volte quello che avrete messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA