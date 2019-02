Probabili formazioni/ Napoli Torino: diretta tv, Ancelotti senza Albiol e Mario Rui

Si accenderà solo domani la partita tra Napoli e Torino, atteso scontro nella 24^ giornata di Serie A, il cui fischio d’inizio è stato messo in calendario per le ore 20,30 al San Paolo. Dopo le fatiche dell’Europa League quindi i partenopei di Mister Ancelotti tornano a giocare di fronte al pubblico di casa e contro un avversario eccellente come il club di Walter Mazzarri (pure ex del match). La sfida si annuncia abbastanza ostica quindi sulla carta, anche perché il tecnico dei campani dovrà fare attenzione a stilare le probabili formazioni di Napoli Torino: oltre alle defezioni di Albiol e di Mario Rui infatti dovrà gestire anche il complicato stato di forma dei suoi visto il doppio appuntamento in coppa questa settimana. Andiamo quindi a esaminare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Napoli Torino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Prima di esaminare da vicino le probabili formazioni di Napoli Torino, ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque seguirla su Sky Sport Serie A oppure su Sky Sport 251, e in ogni caso avranno a disposizione il servizio di diretta streaming video attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Per stilare le probabili formazioni di Napoli Torino, nella 24^ giornata di Serie A Ancelotti dovrà fare a meno sia di Mario Rui che di Albiol, fermi in infermeria. Ecco quindi che nello schieramento a quattro posto di fronte a Meret, il titolare fisso nelle partite di Campionato, vedremo al centro Maksimovic in coppia con Koulibaly: sulle fasce invece i titolari saranno Malcuit e Ghoulam. poche novità poi nella mediana dove però il tecnico dei campani dovrà lasciare a riposo Verdi, out per un guaio muscolare in questo turno: ecco che senza più Hamsik saranno Allan e Fabian Ruiz ad agire al centro, mentre sull’esterno del reparto non dovrebbero mancare dal primo minuto sia Callejon che Zielinski. Solito ballottaggio in attacco per la maglia a fianco del solito Insigne: qui Mertens e Milik se la giocano sul 50:50 anche in questa occasione.

LE SCELTE DI MAZZARRI

Sarà invece il 3-5-2 il modulo di partenza dei granata, dove non ci sarà di certo Djidji, out in questo turno di campionato per un problema al ginocchio. Ecco quindi che di fronte a Sirigu il terzetto difensivo sarà composto da Izzo, N’Koulou e Moretti. Maglie confermate in mediana con Ansaldi e Ola Aina (match winner contro l’Udinese nel precedente turno di Serie A) confermati dal primo minuto: al centro si candidano per una maglia da titolare Meitè, Rincon e Baselli, benchè rimanga a disposizione Lukic. Ballottaggio aperto anche in attacco, dove Iago Falque e Zaza si giocano la possibilità di affiancare Andrea Belotti fin dal primo minuto di gioco.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 2 Malcuit, 26 Koulibaly, 19 Maksimovic, 31 Ghoulam; 20 Zielinski, 5 Allan, 8 Ruiz, 7 Callejon; 14 Mertens, 24 Insigne All. Ancelotti

TORINO (3-5-2): 39 Sirigu; 5 Izzo, 33 N’Koulou, 24 Moretti; 15 Ansaldi, 23 Meite, 88 Rincon, 8 Baselli, 345 Aina; 14 Iago Falque, 9 Belotti All. Mazzarri



