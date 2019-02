Diretta Catania Paganese/ Streaming video e tv: riscatto rossazzurro? (Serie C)

Catania Paganese, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, fa parte del calendario del girone C: al Massimino si gioca alle ore 14:30 di domenica 17 febbraio. Sulla carta non c’è storia: gli etnei arrivano a questa partita con un vantaggio di 38 punti sugli stellati, che sono ultimi in classifica se non consideriamo il Matera, che peraltro sul campo avrebbe viaggiato ad un ritmo più alto. Tuttavia la squadra di Andrea Sottil ha bisogno di ritrovare la vittoria dopo essere caduta a Trapani: il ko nella sfida diretta ha fatto retrocedere il Catania al quarto posto, e adesso la partita in più giocata dagli stessi granata non sarebbe più un fattore per il sorpasso visto che i punti di distanza sono 4. Una partita che calza a pennello per ripartire di slancio e non perdere di vista l’obiettivo della fase nazionale dei playoff; per la Paganese l’unico traguardo possibile è quello della salvezza, ma la squadra campana ha perso contro il Monopoli (in casa) la quarta partita consecutiva e la settima nelle ultime nove, in stagione ha vito una sola volta e nel 2019, in cinque gare, ha raccolto appena un punto. Situazione disperata anche perchè le avversarie più vicine in classifica, il tandem Siracusa-Bisceglie, hanno 10 punti in più. Vediamo dunque come le due squadre si possono disporre in campo per affrontare la diretta di Catania Paganese, attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Catania Paganese: la partita infatti, come tutte le altre del campionato di Serie C, è esclusiva della piattaforma elevensports.it che per la quinta stagione consecutiva fornisce l’intero programma della terza divisione in abbonamento o tramite acquisto del singolo evento, naturalmente in diretta streaming video e dunque dovendo usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo che per chi rinnovasse la sottoscrizione dall’annata precedente non sono previsti costi.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA PAGANESE

In Catania Paganese, Andrea Sottil potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla sconfitta di Erice: la difesa resterà la stessa con Aya e Silvestri a protezione di Pisseri, mentre Calapai e Baraye agiranno sugli esterni in qualità di terzini. A centrocampo dovrebbe tornare Angiulli, che può prendere il posto di Carriero con la conferma di Bucolo in qualità di regista basso e di capitan Biagianti, mentre come al solito Lodi farà un passo avanti e andrà a giostrare come trequartista assistendo i due attaccanti. Tra Curiale, Di Piazza e Marotta è sfida aperta: giocheranno due di questi tre. La Paganese invece potrebbe confermare il 4-3-1-2 di mercoledì sera: cerca riscatto Scarpa, che con la squadra sotto 0-2 ha calciato alle stelle il rigore che avrebbe potuto riaprire la partita. Il numero 10 sarà il collante tra gli attaccanti (Parigi e Di Renzo) e un centrocampo nel quale Carotenuto e Navas giocheranno come mezzali a protezione della regia di Capece; Dellafiore e Acampora saranno invece schierati come centrali difensivi davanti a Galli, Tazza e Della Corte dovrebbero essere invece i terzini nella linea a quattro di Fabio De Sanzo.



