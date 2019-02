Diretta Cremona Brindisi/ Streaming video Rai, risultato live (finale Coppa Italia)

Cremona Brindisi è la finale della Coppa Italia 2018-2019 di basket: si gioca alle ore 18:00 di domenica 17 febbraio presso il Nelson Mandela Forum di Firenze, e mette a confronto due grandi sorprese non solo di questa Final Eight, ma anche di tutta la stagione. La Coppa Italia sembra seguire il trend dello scorso anno: le favorite sono state eliminate subito, dunque Vanoli e Happy Casa arrivano a disputarsi questo trofeo che sarebbe storico per entrambe, visto che nessuna delle due era mai arrivata anche solo all’ultimo atto di questa manifestazione e invece si trova ad un passo dalla gloria. Va dato grande merito a Meo Sacchetti e Frank Vitucci, due allenatori che già in passato si erano distinti e che certamente hanno più di una voce in capitolo in questo exploit; tra poche ore si gioca, dunque sarà molto interessante valutare quello che succederà nella diretta di Cremona Brindisi che assegnerà il primo trofeo stagionale, una Coppa Italia che potrà dare grande slancio anche in vista della corsa in campionato, dove entrambe le società cercano un posto nei playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Brindisi sarà disponibile in chiaro per tutti sui canali Rai Sport e Rai Sport +, sulla televisione di stato e dunque anche con la possibilità di seguirla in mobilità, attraverso il sito www.raiplay.it; l’alternativa per gli abbonati alla televisione satellitare è quella del canale Eurosport 2, che si trova al numero 211 del decoder di Sky, oppure l’abbonamento al portale Eurosport Player che permetterà di vedere la finale di Coppa Italia in diretta streaming video, naturalmente attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

CREMONA BRINDISI, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

Cremona Brindisi come detto rappresenta la finale a sorpresa in Coppa Italia, ma sbaglieremmo a parlare di queste due squadre come di autentiche rivelazioni: certo non ci aspettavamo che Milano e Venezia (ma anche Avellino) venissero eliminate ai quarti, ma Vanoli e Happy Casa hanno dimostrato il loro valore anche in campionato e sono arrivate a Firenze assolutamente agguerrite. I lombardi di Meo Sacchetti hanno sostanzialmente dominato contro Varese e Virtus Bologna, senza mai andare nel panico e controllando ogni singolo momento delle due partite; strepitoso quello che ha fatto Brindisi sin dal primo turno, rimontando 20 punti di svantaggio ad Avellino e poi vincendo al fotofinish anche contro Sassari. La squadra pugliese arriva alla finale con sette vittorie consecutive, segno di come abbia saputo prepararsi anche fisicamente a questo appuntamento; per quanto riguarda gli allenatori, Sacchetti è il coach che aveva portato il Banco di Sardegna a centrare uno straordinario bis nel 2014 e 2015, vincendo anche scudetto e Supercoppa, mentre Vitucci era sulla panchina di Varese quando i biancorossi, che avrebbero anche vinto la regular season del campionato qualche mese più tardi, avevano raggiunto la finale perdendola in volata contro Siena. Ora non ci resta che metterci comodi e stare a vedere quello che ci dirà il campo: al Nelson Mandela Forum di Firenze manca sempre meno per la diretta di Cremona Brindisi, e noi non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose sul parquet, quale squadra succederà a Torino nell’albo d’oro del torneo e dunque chi riuscirà a portare a casa la Coppa Italia di basket per la stagione 2018-2019.



© RIPRODUZIONE RISERVATA