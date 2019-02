Diretta Novara Pistoiese/ Streaming video e tv: obiettivi opposti per le formazioni

Novara Pistoiese, diretta dall’arbitro Ermanno Feliciani della sezione Aia di Teramo, si gioca allo stadio Silvio Piola della città piemontese alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 17 febbraio 2019, per la ventisettesima giornata del girone A di Serie C, che dopo averci proposto un turno infrasettimanale torna naturalmente in campo anche nel weekend. Novara Pistoiese vedrà sfidarsi due formazioni con obiettivi opposti in questa stagione. I piemontesi sono reduci dalla sconfitta sul campo della Pro Patria e adesso sono decimi con 34 punti, occupando così l’ultima posizione utile per accedere ai playoff, che naturalmente saranno il grande obiettivo del Novara in questa ultima parte della stagione regolare. Quanto alla Pistoiese, mercoledì è arrivato il pareggio nello scontro diretto per la salvezza contro l’Albissola che non ha modificato la situazione: i toscani, a quota 21 punti in classifica, sono pienamente coinvolti nella dura lotta e fare punti a Novara potrebbe essere un importante passo in avanti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Novara Pistoiese; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA PISTOIESE

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Novara Pistoiese, ecco che mister Viali potrebbe schierare i padroni di casa con il 4-3-1-2: Di Gregorio in porta, protetto da una difesa a quattro con Cinaglia, Sbraga, Bove e Visconti; nel terzetto di centrocampo invece potremmo avere titolari Bianchi, Ronaldo e Nardi, così come Schiavi dovrebbe essere il trequartista alle spalle del tandem d’attacco formato da Gonzalez e Cacia. Quanto alla Pistoiese, i toscani di mister Asta potrebbero proporre il 4-4-2 con Kaouakibi, Ceccarelli, Dossena e Cagnano davanti al portiere Pagnini; a centrocampo invece il quartetto titolare potrebbe vedere protagonisti Fantacci, Luperini, Petermann e Forte, infine Piu e Momenté dovrebbero essere le due punte della squadra toscana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA