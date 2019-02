Diretta Olbia Carrarese/ Streaming video e tv: Baldini in Sardegna per il riscatto

Olbia Carrarese, diretta dall’arbitro Riccardo Annaloro della sezione Aia di Collegno, è una partita valida per la ventisettesima giornata del girone A di Serie C. L’appuntamento è per le ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 17 febbraio 2019, naturalmente presso lo stadio Bruno Nespoli della città sarda, dove Olbia Carrarese vedrà scendere in campo due formazioni che stanno vivendo stagioni molto diverse. Cominciamo dalla Carrarese perché i toscani sono terzi in classifica con 43 punti, ma reduci dalla beffarda sconfitta casalinga contro il Piacenza mercoledì, in una partita giocata benissimo dagli uomini di mister Baldini che sono però rimasti a bocca asciutta. Adesso pensare al primo posto è davvero difficile, ma l’unica cosa da fare è provare a ripartire con una vittoria. L’Olbia però ha bisogno di punti nella lotta salvezza, che vede i sardi in una posizione delicata a quota 21 punti in classifica: mercoledì è arrivato un buon pareggio sul campo dell’Alessandria, ma il cammino da fare è ancora molto lungo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Olbia Carrarese; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA CARRARESE

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Olbia Carrarese. I sardi di mister Filippi dovrebbero proporre il modulo 4-3-1-2: Van der Want in porta, protetto da una difesa a quattro con Pinna, Bellodi, Iotti e Cotali; nel terzetto di centrocampo invece potremmo avere titolari Vallocchia, Muroni e Pennington, così come Peralta dovrebbe essere il trequartista alle spalle del tandem d’attacco formato da Ogunseye e Ceter. La replica della Carrarese di mister Baldini dovrebbe invece prevedere il modulo 4-2-3-1 con Carissoni, Karkalis e i due Ricci nella difesa a quattro davanti al portiere Borra; in mediana ci attendiamo la coppia formata da Cardoselli e Varone, mentre Bentivegna, Piscopo e Tavano agiranno più avanti, in appoggio al centravanti toscano Maccarone.



