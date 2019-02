Diretta Pisa Gozzano/ Streaming video e tv: le mosse di formazioni di D’Angelo e Soda

Pisa Gozzano, diretta dall’arbitro Paride Tremolada della sezione Aia di Monza, si disputa per la ventisettesima giornata di campionato alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 17 febbraio 2019, naturalmente presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani della città toscana. Il girone A di Serie C torna in campo a pochi giorni di distanza dal turno infrasettimanale, va però detto che Pisa Gozzano vede i toscani tornare in campo a una settimana di distanza dalla vittoria nel derby toscano con la Pistoiese, perché mercoledì i nerazzurri avrebbero dovuto giocare con la Pro Piacenza: 36 punti in classifica per i toscani, la posizione in zona playoff appare salda ma naturalmente si può puntare a migliorare il più possibile il posto in “griglia”. Obiettivi parzialmente diversi per il Gozzano, che sembra lontano da questa zona playoff ma d’altronde ha anche un buon margine di sicurezza sulla zona calda, il che è ottimo per una compagine al debutto fra i professionisti: mercoledì il Gozzano ha pareggiato con il Pontedera, un altro risultato utile garantirebbe la conferma in zone tranquille.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pisa Gozzano; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PISA GOZZANO

Per le probabili formazioni in vista di Pisa Gozzano, potremmo ipotizzare per i nerazzurri toscani di mister D’Angelo il 4-3-1-2 con Giri in porta e davanti a lui in difesa Brignani, De Vitis, Meroni e Birindelli; nel terzetto di centrocampo ci aspettiamo titolari Marin, Verna ed Izzillo, infine Minesso sulla trequarti dovrebbe agire in appoggio ai due attaccanti Pesenti e Masucci. La replica del Gozzano di mister Soda dovrebbe invece prevedere il modulo 3-5-1-1 con Gigli, Emiliano e Mangraviti nella difesa a tre davanti al portiere Casadei; nel folto centrocampo a cinque possiamo invece ipotizzare titolari da destra a sinistra Tumminelli, Messias, Grossi, Gemelli ed Evans, infine Palazzolo dovrebbe agire da trequartista in appoggio alla prima punta Rolfini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA