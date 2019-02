Diretta Pontedera Pro Vercelli/ Streaming video e tv: bianchi a caccia di riscatto

Pontedera Pro Vercelli, in programma alle ore 14:30 di domenica 17 febbraio, è valida per la ventottesima giornata nel girone A del campionato di Serie C 2018-2019: procede spedito questo torneo che si sta ormai avvicinando alla conclusione della sua stagione regolare, e allo stadio Ettore Mannucci gli occhi sono puntati in particolar modo sui bianchi, che nel turno infrasettimanale hanno perso contro la Virtus Entella un’importante sfida diretta contro la Virtus Entella. Vito Grieco e i suoi ragazzi restano ovviamente in piena corsa per la promozione senza passare dai playoff, ma la concorrenza è ampia e dunque bisogna provare a riprendere subito la marcia sparigliando le carte con un successo esterno; il pareggio di Vercelli – contro il Gozzano – è stato invece il quarto consecutivo per il Pontedera (tre volte in serie per 1-1) con una classifica che resta comunque positiva in termini di qualificazione ai playoff. I granata tuttavia hanno vinto solo una volta nelle ultime dieci uscite, e dunque anche qui servono i tre punti; andiamo ora a vedere, mentre aspettiamo la diretta di Pontedera Pro Vercelli, in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco leggendo le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA PRO VERCELLI

Ivan Maraia affronta Pontedera Pro Vercelli con una difesa che potrebbe essere modificata grazie all’inserimento di Fontanesi e Marseglia insieme a Borri, mentre sarebbe confermato il portiere Biggeri; a centrocampo scalpita per avere una maglia La Vigna, che può affiancare Caponi (in gol mercoledì) e Calcagni con una linea che verrebbe completata, secondo il modulo 3-5-2, da Magrini e Masetti schierati sugli esterni. Davanti ci si affida nuovamente al tandem formato da Pinzauti e Tommasini, entrambi favoriti su Riccardo Benedetti. La Pro Vercelli gioca con il consueto 4-4-1-1: c’è Leonardo Gatto in appoggio a Morra, possibilità per Rosso come esterno di sinistra nella linea mediana con Schiavon confermato dall’altra parte, i mezzo al campo attenzione a Foglia che potrebbe sostituire uno tra Bellemo e Emmanuello dando eventualmente una trazione maggiormente anteriore alla squadra piemontese. In difesa Luca Crescenzi si candida come terzino destro, a sinistra ci sarà come di consueto Mammarella mentre a protezione del portiere Moschin giocheranno Tedeschi e Milesi, che formeranno la coppia centrale.



