Diretta Sicula Leonzio Vibonese/ Streaming video e tv: Torrente cerca il bis in casa

Sicula Leonzio Vibonese, diretta dall’arbitro Luca Angelucci della sezione Aia di Foligno, si gioca al Sicula Trasporti Stadium-Stadio Angelino Nobile alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 17 febbraio 2019, per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Nel fresco turno infrasettimanale la Sicula Leonzio ha colto una bella vittoria contro il Bisceglie, mentre è stato pesante per la Vibonese il k.o. casalingo contro il Rieti, di conseguenza oggi Sicula Leonzio Vibonese offrirà alle due formazioni prospettive alquanto differenti. Per i padroni di casa siciliani, adesso a quota 28 punti in classifica, potrebbe essere l’occasione per proseguire la risalita e magari avvicinarsi alla zona playoff, ponendosi un obiettivo affascinante per l’ultima parte della stagione. La Vibonese globalmente sta meglio, essendo a quota 35 punti, tuttavia i playoff non sono certamente garantiti per i calabresi, che dovranno di conseguenza tornare a fare punti per non mettersi in una posizione decisamente critica in tal senso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sicula Leonzio Vibonese; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO VIBONESE

Adesso è giunto il momento di esaminare le probabili formazioni di Sicula Leonzio Vibonese. I padroni di casa siciliani dovrebbero proporre il 4-3-2-1: mister Torrente dovrebbe schierare Pane in porta; difesa a quattro con De Rossi, Laezza, Aquilanti e Squillace; nel terzetto di centrocampo possibili titolari D’Angelo, Megelaitis e Marano, mentre sulla trequarti ci aspettiamo Dubickas e Rossetti in appoggio al centravanti Miracoli. La risposta della Vibonese di mister Orlandi potrebbe proporre un 4-3-1-2 molto simile, con Ciotti, Inizio, Silvestri e Tito nella difesa a quattro davanti a Zaccagno. A centrocampo i possibili titolari sono invece Prezioso, Obodo e Collodel, mentre Scaccabarozzi potrebbe agire in posizione più avanzata, in appoggio agli attaccanti Allegretti e Taurino.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo infine a vedere qual è il pronostico su Sicula Leonzio Vibonese secondo le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. Sono favoriti i padroni di casa siciliani, infatti il segno 1 è proposto a quota 2,35. Quasi identici invece i valori per le altre due possibilità: il segno X viene infatti quotato a 3,00, mentre il segno 2 vi ripagherebbe 3,05 volte la posta in palio.



