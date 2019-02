Video/ Cagliari Parma (2-1): highlights e gol della partita (Serie A, 24^ giornata)

Alla Sardegna Arena il Cagliari supera in rimonta il Parma per 2 a 1: il video di Cagliari Parma ci racconta highlights e gol di una partita con buone emozioni. Nel primo tempo i sardi tentano subito di prendere in mano il controlle delle operazioni ma faticano a trovare il varco giusto per colpire, perdendo anche per infortunio Pellegrini al 32′. Nel finale di frazione, precisamente al 40′, sono così gli ospiti a trovare la rete del vantaggio per merito del colpo di testa di Kucka, propiziato dal cross da parte di Gobbi. Nel secondo tempo il copione cambia ed i rossoblu acciuffano i ducali pareggiando al 65′ grazie a Pavoletti, su suggerimento di Ceppitelli. Ci pensa quindi lo stesso Pavoletti, autore di una doppietta, a firmare il sorpasso definitivo all’85’, questa volta con l’aiuto di Barella. Nel finale la squadra allenata dal tecnico Maran rischia qualcosa quando rimane in inferiorità numerica a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Joao Pedro al 90′ ma riesce comunque ad ottenere il successo. I 3 punti conquistati permettono al Cagliari di salire a quota 24 nella classifica di Serie A mentre il Parma non si muove rimanendo fermo a 29 punti.

STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Cagliari abbia sostanzialmente meritato la vittoria finale a cominciare dal possesso palla favorevole con il 58% e supportato da una maggiore precisione nei passaggi: il 77% contro il 68% con 357 e 235 appoggi completati. I sardi hanno inoltre recuperato più palloni rispetto ai ducali, 33 a 29 con 7 per Pisacane, oltre ad averne persi di meno 36 a 42 con 8 ciascuno per Gervinho ed Inglese. In attacco spicca il 5 a 2 nelle occasioni da goal, 2 per Pavoletti, mentre si registrano 3 conclusioni per parte indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Cagliari è stata la squadra più fallosa a fronte del 21 a 11 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Manganiello, della sezione di Pinerolo, ha estratto il cartellino giallo per 6 volte ammonendo rispettivamente Cigarini, Deiola, Pavoletti e due volte, con conseguente cartellino rosso ed espulsione, Joao Pedro da un lato, Bastoni dall’altro.

TABELLINO

Cagliari-Parma 2 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 40′ Kucka(P); 65′, 85′ Pavoletti(C).

Assist: 40′ Gobbi(P); 65′ Ceppitelli(C).

CAGLIARI (4-3-1-2) Cragno; Padoin, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini(32′ Lykogiannis); Deiola(56′ Despodov), Cigarini(90’+2′ Bradaric), Barella; Ionita; Joao Pedro, Pavoletti. A disp.: Aresti, Rafael, Leverbe, Romagna, Srna, Ladinetti, Olive, Doratiotto. All.: Maran.

PARMA (4-3-3) Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gobbi; Kucka, Stulac(64′ Rigoni), Barillà(89′ Ceravolo); Biabiany(87′ Siligardi), Inglese, Gervinho. A disp.: Frattali, Begheria, Gazzola, Dezi, Sprocati, Machin, Diakhate. All.: D’Aversa.

Arbitro: Manganiello (Pinerolo).

Ammoniti: 36′ Cigarini(C); 46′ Bastoni(P); 52′ Deiola(C); 78′ Pavoletti(C); 90′ Joao Pedro(C).

Espulsi: 90′ Joao Pedro(C).

