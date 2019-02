Video/ Carpi Perugia (0-1): highlights e gol della partita (Serie B)

Il video di Carpi Perugia ci mostra la sorpresa di una vittoria all’ultimo minuto degli ospiti grazie a un gol di Melchiorri, ma andiamo con ordine. I padroni di casa partono forte, ma davanti non riescono a pungere. La prima vera occasione ce l’ha sui piedi Koulibaly al minuto numero otto, questi mette una bella palla in mezzo cercando di mettere in apprensione la difesa avversaria senza riuscirci. Al minuto 21 Han semina un paio di avversari, ma non riesce comunque ad arrivare alla porta difesa da Piscitelli. Passa un minuto e Pasciuti combina con Cissè calciando da 25 metri senza grandissima fortuna. Due minuti e arriva la risposta del Perugia con Falzerano che non riesce però a fare gol. Alla fine del primo tempo Rolando trova la porta, con Gabriel che è bravo a bloccare la palla a terra. Pronti via nella ripresa entra Melchiorri per Sadiq, si rivelerà la scelta vincente. Kresic all’ora di gioco colpisce una clamorosa traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il gol arriva al minuto 92 con Verre che mette Melchiorri da solo davanti a Piscitelli, l’ex di turno beffa l’avversario con un colpo da sotto.

LE DICHIARAZIONI

Per il video di Carpi Perugia andiamo a vedere quelle che sono le dichiarazioni a caldo alla fine della partita. A Dazn ha parlato l’autore del gol vittoria, l’ex di turno Federico Melchiorri. Ecco le sue parole: “Sto bene fisicamente, ma non ho ancora novanta minuti nelle gambe. Il Carpi ha giocato davvero un’ottima gara, ci ha messo in difficoltà. I cambi del mister Alessandro Nesta hanno dato la svolta alla partita. Durante l’intervallo il tecnico ci ha spronato a fare bene. La partita fino all’ultimo non è mai conclusa e oggi siamo riusciti a dimostrarlo. Obiettivi? Ogni gara è importante e pesante. Daremo tutto per fare più punti possibili da qui alla fine del campionato di Serie B”.

IL TABELLINO

Prima del video di Carpi Perugia soffermiamoci un attimo sul tabellino del match:

CARPI: Piscitelli, Sabbione, Concas (24′ st Arrighini), Cisse, Piscitella (18′ st Mustacchio), Poli, Pasciuti, Pachonik, Rolando (31′ st Jelenic), Coulibaly, Kresic. A disposizione: Serraiocco, Sambo, Marcjanik, Buongiorno, Vitale, Marsura, Romairone, Saric, Barnofsky. All. Castori.

PERUGIA: Gabriel, Felicioli, Bianco, Sgarbi, Sadiq (11′ st Melchiorri), Cremonesi, Moscati, Dragomir (36′ st Kouan), Falzerano (22′ st Verre), Han, Gyomber. A disposizione: Bizzarri, Perilli, Rosi, Mazzocchi, Vido, Ranocchia, Carraro, Bordin. All. Nesta.

ARBITRO: Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco. Assistenti: Oreste Muto della sezione di Torre Annunziata e Daniele Marchi della sezione di Bologna. IV ufficiale: Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta.

RETI: 45+2 Melchiorri

VIDEO CARPI PERUGIA





