Video/ Rimini-Imolese (2-0): highlights e gol della partita (Serie C, 27^ giornata)

Video Rimini-Imolese 2-0: highlights e gol del derby romagnolo valevole per la 27^ giornata di Serie C girone B. Tra le mura amiche del “Romeo Neri” i padroni di casa si tolgono una grossa soddisfazione, battendo un’avversaria lanciatissima nei piani alti della classifica che dopo questo KO vede allontanarsi Triestina e FeralpiSalò nella corsa verso il secondo posto. La squadra allenata da Marco Martini ritrova la vittoria e soprattutto un po’ di ossigeno, i biancorossi (con una gara di recuperare) si lasciano alle spalle Teramo e Fano, due dirette rivali nella lotta per non retrocedere. Già nel primo tempo il Rimini si porta in vantaggio grazie a Terrani che sugli sviluppi di un calcio di punizione deposita il pallone in rete alle spalle di Rossi, in precedenza gli uomini di Martini avevano colpito anche la traversa con Piccioni mentre poco prima dell’intervallo Simoncelli non è riuscito a inquadrare la porta e a trovare il raddoppio che avrebbe chiuso i giochi già a metà gara.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo i rossoblu dimostrano di essere pienamente in partita, pareggiando il conto dei legni con Valentini che scheggia anch’egli la traversa con una spettacolare rovesciata. Gli uomini di Alessio Dionisi reclamano due calci di rigore, l’arbitro Carella della sezione di Bari non è dello stesso avviso. Il calcio di rigore lo avrà invece il Rimini quando Rossi esce dai pali abbattendo Alimi lanciatissimo a rete. Dagli undici metri ci pensa Volpe, all’inizio dell’extra-time, a trasformare il penalty e ad archiviare definitivamente la pratica. Sabato prossimo il Rimini farà visita al Sudtirol, l’Imolese invece ospiterà la Vis Pesaro.

LE DICHIARAZIONI

Dopo la partita il tecnico del Rimini, Marco Martini, è intervenuto nella sala stampa del Neri rispondendo alle domande dei giornalisti: “Ci troviamo in un periodo della stagione molto delicato, non possiamo permetterci di gestire o di andare sempre nella metà campo avversaria, la classifica ci dice che ci sono molte squadre che hanno fatto più punti di noi. Nel corso dell’annata abbiamo imparato a soffrire e oggi non ricordo di aver visto parate importanti da parte del nostro portiere. I ragazzi hanno dato l’anima e forse stiamo tracciando la strada che a fine campionato ci condurrà verso la salvezza”. Alessio Dionisi, allenatore dell’Imolese, ha provato ad analizzare i motivi che hanno portato alla sconfitta dei suoi: “Tre punti regalati? Penso di no, per la maggior parte del tempo siamo stati noi ad avere l’iniziativa, forse siamo stati scontati e prevedibili nella manovra. Il Rimini è una squadra che ultimamente si affida alle ripartenze e non siamo stati capaci di tenerlo lontano dalla nostra area di rigore, i due gol che abbiamo preso nascono da nostre lacune. Nella ripresa abbiamo giocato leggermente meglio ma eravamo ancora troppo lenti”.

Ecco il video di Rimini Imolese, con le azioni salienti del match.