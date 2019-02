Diretta Pordenone Imolese/ Streaming video e tv: i liguri possono portarsi a -5 dalla vetta (Serie C)

Pordenone Imolese, che verrà disputata sabato 2 febbraio alle ore 16.30, sarà una delle sfide nel programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. Si tratterà del big match di giornata, con i ramarri primi in classifica che affronteranno gli emiliani, che hanno appena riagganciato la seconda posizione in classifica a braccetto con la Triestina. Sono otto i punti che separano il Pordenone dal duo delle inseguitrici. E i neroverdi si sarebbero potuti anche portare a +11 se avessero vinto contro il Rimini, che è invece passato in trasferta vincendo 1-2 al ‘Bottecchia’ nell’ultimo impegno. L’Imolese battendo di misura 1-0 in casa il Fano ha centrato la terza vittoria consecutiva in campionato, riportandosi in altissima quota in classifica e confermandosi, da neopromossa, rivelazione assoluta di questo campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Pordenone-Imolese non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE IMOLESE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Bottecchia di Pordenone. I padroni di casa friulani schiereranno Bindi tra i pali e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con Semenzato, Barison, Bassoli e De Agostini. A centrocampo mancherà lo squalificato Bombagi, espulso nell’ultimo match interno contro il Rieti. Al suo sposto spazio a Ciurria al fianco di Burrai e Gavazzi, mentre Berrettoni giocherà come trequartista alle spalle del duo offensivo Magnaghi-Candellone. Risponderà l’Imolese con Rossi in porta, Sciacca schierato in posizione di terzino destro e il belga Fiore schierato in posizione di terzino sinistro, mentre la coppia di difensori centrali sarà formata da Carini e da Checchi. I tre di centrocampo saranno Carraro, Bensaja e Gargiulo, mentre Mosti si muoverà da trequartista alle spalle di Lanini e Giuseppe Giovinco.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno con il 4-3-1-2, moduli speculari scelti per il confronto dai due allenatori, Attilio Tesser per il Pordenone e Alessio Dionisi per l’Imolese. L’unico precedente di riferimento tra le due formazioni in un campionato professionistico è il match d’andata del torneo in corso. In casa degli emiliani, pari 1-1 lo scorso 7 ottobre con l’Imolese che si portò in vantaggio con De Marchi per farsi poi raggiungere da una rete messa a segno da Burrai su rigore.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse vedono il Pordenone favorito per la conquista dei tre punti in casa contro l’Imolese. Vittoria interna quotata 1.80 da Bwin, mentre Bet365 offre a una quota di 3.20 il pareggio e la vittoria in trasferta viene quotata 3.90 da William Hill. Le quote sui gol siglati nei 90’ dalle due squadre vedono l’over 2.5 fissato a 2.15 da Eurobet, che propone a 1.65 l’under 2.5.



