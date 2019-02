Diretta Entella Pistoiese/ Streaming video e tv: quote, liguri nettamente favoriti

Entella Pistoiese sarà diretta dal signor Paride Tremolada, e va in scena alle ore 14:30 di mercoledì 20 febbraio: allo stadio Comunale di Chiavari si gioca per il recupero della 24^ giornata del campionato di Serie C 2018-2019. La Virtus Entella è una delle squadre che hanno iniziato in ritardo la stagione, e che dunque sono indietro nel calendario: la sfida di oggi è una delle sei consecutive che non hanno giocato, da qui alla fine di marzo ci sarà un vero e proprio tour de force per i liguri che attualmente occupano la terza posizione in classifica e, reduci dal pareggio di Lucca rimediato in extremis, sono ancora virtualmente la capolista del girone A anche se si devono guardare da Pro Vercelli e Piacenza. La Pistoiese invece è nei bassifondi della graduatoria: arriva da due pareggi consecutivi che sono comunque positivi, anche se certamente ci si aspettava qualcosa in più dalla partita interna contro l’Albissola. Le quattro vittorie in sei partite tra dicembre e gennaio sembrano essere un lontano ricordo, e oggi gli arancioni devono lottare con le unghie e con i denti per provare ad archiviare la salvezza. Non ci resta che aspettare la diretta di Entella Pistoiese provando ad anticipare le mosse dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Entella Pistoiese: questa partita infatti non viene trasmessa nel nostro Paese, ma il campionato di Serie C è offerto in esclusiva, per il quinto anno consecutivo, dalla piattaforma elevensports.it che vi consentirà di seguire anche questa sfida in diretta streaming video, abbonandovi al servizio oppure acquistando ad un prezzo fisso il singolo evento, potendo usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PISTOIESE

Entella Pistoiese sarà giocata dai liguri senza lo squalificato Pellizzer: dentro Ivan De SAntis a fare coppia centrale con Chiosa, sulle fasce favoriti Belli e Crialese con Paroni in porta. A centrocampo si va verso la conferma dei soliti noti, dunque Nizzetto ed Eramo ad accompagnare la regia di Paolucci anche se Simone Icardi potrebbe partire titolare per naturale turnover; Adorjan sembra essere il favorito per fare il trequartista ma occhio a Iocolano, davanti con Dany Mota agirà Caturano anche se Matteo Mancosu potrebbe farcela. La Pistoiese si dovrebbe disporre con il centrocampo a rombo: Petermann il vertice basso, Fantacci quello alto e dunque trequartista ad accompagnare l’azione di Momenté e Forte, i due attaccanti. Luperini e Piu giocheranno verosimilmente come interni in mediana, in difesa spazio a El Kaouakibi e Cagnano come terzini con Dossena e Ceccarelli a proteggere il portiere Pagnini.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote Snai per scommettere su Entella Pistoiese premiano la squadra di casa: la vittoria interna regolata dal segno 1 vale infatti 1,45 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre siamo già ad un valore di 7,75 volte la puntata per il segno 2, da giocare per il successo della formazione toscana. Andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3,80 volte la somma investita con il pareggio, ipotesi come sempre regolata dal segno X.



© RIPRODUZIONE RISERVATA