Diretta Siracusa Viterbese/ Streaming video e tv: quote, favoriti gli ospiti

Siracusa Viterbese, diretta dal signor Paolo Bitonti, si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 20 febbrai e rientra nel programma della 24^ giornata della Serie C 2018-2019: si tratta di un recupero di una partita che la squadra laziale non aveva giocato come tante altre all’inizio della sua stagione: infatti la società aveva chiesto di poter essere inserita nel girone A ma, visto che alla Virtus Entella è stata negata la Serie B, la Viterbese è rimasta nel girone C dove adesso sta provando a recuperare, e dopo una bella serie di quattro vittorie (senza subire gol) ha pareggiato sul campo della Cavese rallentando una corsa che potrebbe comunque portarla in zona playoff se le gare da recuperare saranno gestite in maniera positiva. Il Siracusa invece sta avendo problemi a mantenersi lontano dai playout: domenica scorsa ha perso a Potenza, peggiorando ulteriormente una classifica che inizia a farsi pesante. Tra le due squadre i punti di distanza a favore dei laziali sono ben 7, e questi ultimi hanno giocato cinque partite in meno; ora vedremo quello che succederà nella diretta di Siracusa Viterbese, intanto possiamo provare a indovinare le mosse dei due allenatori leggendo in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni della partita al De Simone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Siracusa Viterbese: questa partita infatti non viene trasmessa nel nostro Paese, ma il campionato di Serie C è offerto in esclusiva, per il quinto anno consecutivo, dalla piattaforma elevensports.it che vi consentirà di seguire anche questa sfida in diretta streaming video, abbonandovi al servizio oppure acquistando ad un prezzo fisso il singolo evento, potendo usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SIRACUSA VITERBESE

Andiamo dunque a leggere le probabili formazioni di Siracusa Viterbese: la squadra siciliana si potrebbe disporre con un 4-2-3-1 nel quale Catania gioca in accompagnamento a Vazquez, Tiscione spera di avere la maglia a sinistra mentre Palermo dovrebbe giocare dall’altra parte. La cerniera mediana dovrebbe essere formata da Ott Vale (che prenderà il posto di Fricano) e Del Col, alle loro spalle Daffara e Bruno spingono sulle fasce con Di Sabatino e Bertolo che giocheranno come centrali a protezione di Crispino. La Viterbese si dispone invece con una difesa formata da Rinaldi, Atanasov e Coda davanti a Valentini; i due laterali, che dovrebbero essere Zerbin e Mignanelli, giocheranno sulla linea dei due mediani che saranno Cenciarelli e Damiani – ma se la gioca anche Baldassin – dunque Pacilli avanzerà il suo raggio d’azione agendo sulla trequarti per fornire palloni giocabili al tandem offensivo, che dovrebbe essere composto nuovamente da Polidori e Bismark.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Siracusa Viterbese: secondo questo bookmaker la squadra favorita è quella ospite che ha un valore di 2,40 volte la giocata sul segno 2 che identifica la vittoria esterna, contro una quota di 3,05 volte la cifra messa sul piatto che dovrete giocare per il successo interno. Con il pareggio, eventualità identificata dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe a 2,90 volte la cifra che avrete investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA