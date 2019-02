Diretta Napoli Udinese Primavera/ Streaming video e tv: friulani reduci da sei ko

Napoli Udinese Primavera, partita diretta dal signor Mario Vigilie, si gioca alle ore 14:30 di venerdì 22 febbraio e rappresenta dunque il primo anticipo nella ventesima giornata del campionato Primavera 1 2018-2019, il quinto turno del ritorno. Entrambe le squadre hanno l’urgenza di vincere, anche se per motivi diversi: i partenopei infatti inseguono un posto nei playoff che al momento è distante 4 punti (rappresentato dalla sesta posizione della Juventus) mentre i friulani sono ultimi in classifica e devono recuperare ben 6 lunghezze per giocare almeno i playout, mentre la salvezza diretta si trova un punto più avanti. L’urgenza dunque è soprattutto friulana, perchè la distanza inizia a essere importante; per di più l’Udinese è in momento pessimo e dopo la vittoria sul Milan – ancora prima di Natale – ha solo perso (sei sconfitte consecutive), il Napoli se non altro ha mostrato di potersi riprendere e di poter disputare un campionato nella parte alta della classifica ma settimana scorsa è caduto nettamente sul campo della Roma. Staremo allora a vedere quello che succederà oggi nella diretta di Napoli Udinese Primavera, intanto possiamo valutare quali sono le scelte dei due allenatori che si approcciano alla partita, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni.

La diretta tv di Napoli Udinese Primavera è disponibile come sempre su Sportitalia: per raggiungere questo canale bisognerà andare al numero 60 del televisore oppure, per gli abbonati Sky, al numero 225 del decoder. Sarà disponibile anche il servizio di diretta streaming video visitando senza costi aggiuntivi il sito www.sportitalia.com, e naturalmente per questa opportunità dovrete usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

Per Napoli Udinese Primavera sarà interessante valutare le scelte di Roberto Baronio, che dovrebbe comunque fare affidamento su Gaetano come trequartista; davanti a lui Negro può prendere una maglia da titolare sfilandola a Sgarbi o Palmieri, a centrocampo invece Mamas e D’Alessandro partono favoriti su Lovisa e potranno essere aiutati da due esterni, Mezzoni e Zanoli che ancora una volta dovrebbero essere in campo dal primo minuto. A protezione del portiere D’Andrea agiranno poi Zanon, Giuseppe Esposito e Senese come terzetto arretrato; l’Udinese giocherà con un 5-3-2 nel quale Filipiak, Parpinel e Vasko formano il centro della retroguardia davanti a Gasparini, mentre Ballarini e Battistella giocheranno come terzini dovendo anche alzare la loro posizione in fase di possesso, schierandosi sulla linea mediana dove Kubala detterà i temi della manovra avendo in Gertsos e Ndreu le due mezzali. Nel reparto avanzato altra possibilità per Bocic e Lurissi, scalpitano però Renzi e Ilic.



