Probabili formazioni/ Frosinone Roma: diretta tv. Dzeko dal primo minuto (Serie A)

Si accenderà solo domani sabato 23 febbraio 2019 alle ore 20,30 al Benito Stirpe il match tra Frosinone e Roma, atteso anticipo della 25^ giornata di Serie A, di cui ora andremo a considerare da vicino le probabili formazioni. Dopo anche la vittoria ottenuta sul Bologna la squadra di Di Francesco ha necessità di mettere in tasca i tre punti messi in palio: la lotta per un posto nella Champions League della prossima stagione è davvero infuocata e il tecnico giallorosso non può permettersi di fare passi falsi, specie disegnando le probabili formazioni di Frosinone Roma. Non meno attento però sarà Baroni: i suoi canarini sono di ritorno pure dall’ultima batosta rimediata contro la Juventus e di certo si sono preparati con cura anche a questo scontro con la big di Serie A. Andiamo quindi a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Frosinone Roma.

INFO STREAMING E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Prima però di esaminare nel dettaglio le probabili formazioni di Frosinone Roma, ricordiamo che la sfida non sarà trasmessa in diretta tv: l’unica possibilità per seguire la partita è quella di DAZN, la piattaforma che richiede il pagamento di una quota per l’abbonamento e che permette la visione in diretta streaming video, attivando il servizio su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. C’è anche la soluzione della smart tv, abilitata e con collegamento a internet per installare DAZN o collegare l’apparecchio tramite Chromecast.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE ROMA

LE MOSSE DI BARONI

Per la sfida di domani sera allo Stirpe Baroni dovrebbe confermare il 3-5-2 come modulo di partenza per i suoi canarini che ancora una volta si affideranno a Sportiello tra i pali. Per il reparto difensivo ecco dunque che si candidano per un posto in campo dal primo minuto Goldaniga, Salamon e Capuano, con poche possibilità che si aprano alcuni ballottaggi. Vi sono più duelli in corso invece per la maglia da titolare nella mediana: qui comunque paiono favoriti dal primo minuto Chibsah, Maiello e Cassata, con il duo Zampano-Beghetto atteso ai lati. Maglie confermate per l’attacco: non mancheranno quindi Ciano e Ciofani, benchè dalla panchina rimangano disponibili Trotta e Pinamonti.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Benchè certo Di Francesco potrebbe venir tentato da qualche sperimento, per le probabili formazioni di Frosinone Roma, la squadra giallorosso dovrebbe scendere campo domani con il consueto 4-2-3-1. Ecco dunque che di fronte al numero 1 Olsen vedremo ancora titolari Manolas e Fazio, con quest’ultimo fresco di gol: toccherà quindi a Florenzi e Kolarov agire ai lati del reparto arretrato. Per la mediana inoltre stuzzica l’ipotesi di un modulo a due con Nzonzi titolare in coppia con De Rossi fin dal primo minuto: non mancherà Zaniolo sulla tre quarti. Mosse abbastanza obbligate poi per Di Francesco in attacco: con Schick ancora fuori da giochi ci sarà Dzeko come prima punta e la suo fianco vedremo El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini.

IL TABELLINO

FROSINONE (3-5-2): 57 Sportiello; 6 Goldaniga, 27 Salamon, 25 Capuano; 17 Zampano, 66 Chibsah, 8 Maiello, 24 Cassata, 33 Beghetto; 28 Ciano, 9 Ciofani All. Baroni

ROMA (4-2-3-1): 1 Olsen; 24 Florenzi, 20 Fazio, 44 Manolas, 11 Kolarov; 16 De Rossi, 42 Nzonzi; 22 Zaniolo, 7 Pellegrini, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko All. Di Francesco



© RIPRODUZIONE RISERVATA